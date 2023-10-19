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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже скрізь дощі, на півдні до +23: прогноз погоди на 20 жовтня

Дощ у Києві
Фото: УНІАН

Дощі пройдуть у п’ятницю, 20 жовтня, майже на всій території України. Атмосферний фронт не зачепить лише південну частину, де очікується тепла погода із сонячними проясненнями, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Також, за її словами, на Півдні та Сході можливі сильні пориви південно-західного вітру, на решті території він буде помірним.

– На крайній півночі +8 +12, на Закарпатті та у Чернівецькій області, а також на Одещині +20 +23 градуси. У більшості областей України +12 +17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів, – розповіла вона про температурні показники.

У Києві вранці 20 жовтня дощ, вдень – близько +12. У суботу, як зауважує Діденко, у столиці без істотних опадів, температура підвищиться до +10 +13, а в неділю – до +18 градусів.

Зараз дивляться

В Одеській області 21 жовтня взагалі може бути +30.

Погода на 20 жовтня від Укргідрометцентру

Тут також обіцяють на п’ятницю дощі майже на всій території країни, окрім південних регіонів, а також сильний вітер: у південних, центральних та східних областях – пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, у Карпатах – до 20-25 м/с.

Нічна температура очікується на рівні +3 +10 градусів, на Півдні – до +14.

Вдень у північних регіонах +7 +12, у південних – від +17 до +23, на решті території +13 +18.

Погода в Україні у вихідні, 21-22 жовтня

Знову дощитиме у західних, північних і північно-східних областях, на решті території – без опадів.

Вночі +7 +13, на Заході та Півдні – до +17. Вдень +18 +24, у північно-східних областях переважно +9 +15.

У південній частині у суботу, 21 жовтня – до +23 +28 градусів.

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Джерело: Укргідрометцентр
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