Перелік речей та предметів, заборонених для перевезення Новою Поштою

Перед тим як нести відправлення у відділення Нової Пошти, перевірте, чи дозволені до перевезення ті предмети чи речі, що ви плануєте переслати. Факти ICTV дізнавалися, що не можна відправляти Новою Поштою по Україні та за кордон.

Заборонені відправлення по Україні

Зверніть увагу, що оператор Нової Пошти має право перевіряти вміст відправлення, щоби впевнитись у відсутності в ньому заборонених товарів. За незгоди відправника на огляд пакунка або наявності заборонених предметів, відправлення не приймається для перевезення.

Перелік заборонених відправлень по Україні:

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продукти харчування , що вимагають спеціального температурного режиму або з терміном придатності до 5 діб, заморожені продукти, свіжі ягоди;

готівкові гроші , цінні папери, банківські золоті зливки;

лікарські засоби , які потребують особливих умов зберігання та перевезення (зокрема перекис водню), спирт етиловий, ветеринарні імунобіологічні засоби;

психотропні речовини та наркотичні засоби;

вогнепальна та холодна зброя , навіть її імітація;

предмети для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, порох тощо);

тварини , комахи, рештки тварин, прах людини, необроблене хутро;

азбест та вироби з нього (труби, шифер, листи тощо), токсичні речовини;

акумулятори всіх типів, що були у використанні;

люмінесцентні лампи та інші вироби з вмістом ртуті;

балони / картриджі/ вогнегасники під тиском, заповнені горючими газами;

пероксиди водню – у будь-яких концентраціях чи тарі;

кислоти – у будь-яких концентраціях чи тарі, зокрема й речовини, у складі яких є будь-яка кількість кислоти, пероксиду водню чи іншої хімічної сполуки з окислювальними властивостями;

піротехнічні вироби ;

ємності з небезпечними або невідомими рідинами.

Що не можна відправляти Новою Поштою за кордон

Наразі НП здійснює відправку до дев’яти країн Європи:

Естонія;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Німеччина;

Польща;

Румунія;

Словаччина;

Чехія.

Нещодавно компанія анонсувала, що збирається відкрити доставку ще до однієї країни – Угорщини.

Крім тих предметів, що не можна відправляти по Україні, також заборонена відправка за кордон таких товарів:

предмети мистецтва, антикваріат;

колекційні поштові марки;

ювелірні прикраси та інші вироби з дорогоцінних металів;

лікарські засоби, вітаміни та БАДи.

Додатково заборонена відправка продуктів харчування до Молдови, Чехії та Німеччини.

Також не вдасться скористатися послугами Нової Пошти для відправки комерційних партій товарів до Чехії, Румунії та Німеччини. Комерційними партіями товарів вважаються посилки, які містять більш ніж три види однакових найменувань. Наприклад, якщо у вашому відправлені вказані три пари взуття, воно може бути визнане комерційним.

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