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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: покрокова інструкція

Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

Повномасштабна війна з РФ змусила мільйони наших співгромадян стати переселенцями. Для багатьох із них гостро постало питання отримання закордонного паспорта, який дає право перетинати державний кордон, а також слугує підтвердженням громадянства України. Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт – читайте в матеріалі.

Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: повний гайд

Перевіряють готовність біометричного закордонного паспорта на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Для цього скористайтеся покроковим гайдом:

  1. Зайдіть на сайт ДМСУ.
  2. У розділі Сервіси оберіть вкладку Перевірка стану оформлення документів.
  3. Заповніть форму.
  4. У першому слоті виберіть Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: інструкція
  5. Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.
  6. Введіть серію та номер паспорта. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ. Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: інструкція
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Документи, Закордонний паспорт, Паспорт
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