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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю ІІ групи в Україні

Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю ІІ групи в Україні
Фото: Depositphotos

До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.

В Україні передбачені певні пільги для людей з інвалідністю усіх груп, але щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.

Які пільги мають особи з інвалідністю ІІ групи – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Пільги для працівників

Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій. Зокрема, до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін.

Крім того, працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи.

Також за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці.

Працівники з інвалідністю ІІ групи мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи.

Крім того, особам з інвалідністю ІІ групи надається щорічна відпустка більшої тривалості.

Пільги на ЖКП

Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи необхідно отримати субсидію в органах соціального захисту населення.

Варто зазначити, що цього року перепризначення субсидій відбувається автоматично без додаткового звернення людини.

Пільги на ліки

Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості.

Особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.

Також на пільгових умовах вони можуть отримати:

  • протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
  • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
  • засоби для пересування;
  • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
  • меблі та оснащення;
  • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Окремі пільги встановлені для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору. Вони можуть отримати:

  •  діти-інваліди у віці від 14 років забезпечуються годинниками (діти від 6 років – електронним годинником), аудіоплеєрами;
  • якщо особи є студентами – вони забезпечуються диктофонами;
  • якщо особа відвідує бібліотеку, то її забезпечують аудіоплеєрами.

За наявності медичних показань, особи з інвалідністю ІІ групи мають право безкоштовно отримати санаторно-курортні путівки.

Пільги на обслуговування

Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Пільги на проїзд

Особи та діти з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Також вони мають пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Пільгове перевезення осіб з інвалідністю мають здійснювати усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування.

Пільги для отримання освіти

Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.

Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній основі в рамках встановлених квот.

Після успішного складання іспитів особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом.

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інвалідність, люди з інвалідністю, Пільги
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