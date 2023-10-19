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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Знижка у 100, 50 чи 25%: хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році

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Фото: Getty Images

Рахунки за житлово-комунальні послуги – обовʼязковий платіж, який мають сплачувати усі українці. Водночас певні категорії громадян мають право на пільги.

Факти ICTV дізнавалися, хто має право на пільги на житлово-комунальні послуги у 2023 році та як їх отримати.

Які пільги на комунальні послуги можна отримати у 2023 році

У Пенсійному фонді Україні зазначають, що перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабміну від 04.06.2015 № 389).

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До них належать пільги з оплати:

  • житла – квартплата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних послуг – централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, зокрема транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
  • палива та скрапленого газу.

Хто може отримати пільги на житлово-комунальні послуги в 2023 році

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це 3760 грн.

– Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає, – додають у ПФУ.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг у 100% знижки надається:

  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина, чоловік тощо);
  • пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
  • особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Пільга у розмірі 50% знижки на оплату комунальних послуг надається:

  • багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
  • дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • Окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Пільга у розмірі 25% знижки на комуналку надається:

  • Дітям війни.

Також пільги на житлово-комунальні послуги можуть отримати учасники бойових дій (УБД). Їм надається:

  • 75-відсоткова знижка плати за користування житлом;
  • 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами.

Також у ПФУ наголосили, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Як отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році

Із 1 грудня 2022 року призначає та виплачує субсидії та пільги на оплату комунальних послуг Пенсійний фонд України. Відповідно, оформити пільгу на житлово-комунальні послуги можна:

  • Через вебпортал Пенсійного фонду.
  • У Пенсійному фонді.
  • Звернутись до уповноважених осіб територіальної громади.
  • Звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадуємо, із січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються винятково у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

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Комунальні платежі, Пільги
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