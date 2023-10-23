Дистанційка замість заочки: Кабмін анонсував фундаментальні зміни у вищій освіті
Студенти вишів зможуть вибирати, скільки вчитися, які саме предмети їм цікаві, та навіть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання. Уряд схвалив законопроєкт щодо фундаментальних змін у вищій освіті.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він також розповів про головні зміни:
Студенти-контрактники зможуть регулювати термін навчання, зокрема пришвидшити його та завершити бакалаврат за 3 роки замість 4, або ж навпаки – отримати ступінь за 6 років. Це дуже зручно для тих, хто паралельно працює, або хоче приділити більше уваги певним предметам.
Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Тобто студенти, які не до кінця визначилися з професією, матимуть додатковий час. Після вступу на певну галузь 1-2 роки вони вивчатимуть загальні предмети, а далі можуть обрати конкретну спеціальність.
З 2024 року Україна відмовиться від заочної форми навчання. Замість неї буде дистанційне або вечірнє. Федоров зауважив, що дистанційка показала більшу ефективність, ніж заочка. З дистанційною формою студенти самі вибиратимуть час та місце для занять.
Усі зміни Федоров показав в інфографіці.
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