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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Коли переводять годинники 2023 на зимовий час: дата

Коли переводять годинники 2023 на зимовий час: дата
Фото: Unsplash

В Україні ми переводимо годинники двічі на рік: восени та навесні. Роблять це, щоби збалансувати біологічний і календарний час, а також заради економії електроенергії.

На зимовий час ми переводимо стрілки годинника восени на годину назад відносно стандартного часу з поверненням навесні.

Коли переводять годинник 2023 на зимовий час – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Зимовий час 2023: коли потрібно переводити годинники

В Україні переводять стрілки годинників на зимовий час традиційно останньої неділі жовтня. У 2023 році це буде 29 жовтня о 4:00.

О 4:00 ранку 29 жовтня 2023 року стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Не забувайте, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні або не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.

Як впливає переведення годинника на організм, та як себе до цього підготувати

Восени переведення годинників найчастіше сприймається організмом трішки легше, адже з’являється можливість на одну годину довше поспати. Однак адаптуватися під новий час все ж доведеться. Для цього вам допоможуть такі прості дії:

  • нормалізуйте свій сон за тиждень до переведення;
  • частіше гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте;
  • не допускайте сильного стресу;
  • краще стежте за харчуванням.

Крім цього, варто звернути увагу на медитацію, різноманітні дихальні практики, йогу. Вони чудово допомагають розслабитися та краще підготуватися до зміни часу.

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Годинник, зимовий час, перехід на зимовий час, Поради
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