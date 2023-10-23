Весняні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
Вже другий рік поспіль учні йдуть до школи в умовах повномасштабної агресії Росії. Зокрема, як завжди графік канікул залежить від старту та закінчення нового навчального року. Цього разу він традиційно розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024-го. А це фактично на місяць довше, ніж зазвичай.
Коли весняні канікули в Україні 2024 – дата
Весняні канікули в Україні зазвичай припадають на кінець березня. Так, у 2024 році вони триватимуть 7 днів. Відпочивати школярі почнуть 25 березня, а на заняття знову вийдуть 31 березня 2024 року.
До речі, раніше Факти ICTV писали, коли шкільні канікули в новому навчальному році 2023-2024.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук