Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: покрокова інструкція
Повномасштабна війна з РФ змусила мільйони наших співгромадян стати переселенцями. Для багатьох із них гостро постало питання отримання закордонного паспорта, який дає право перетинати державний кордон, а також слугує підтвердженням громадянства України. Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт – читайте в матеріалі.
Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: повний гайд
Перевіряють готовність біометричного закордонного паспорта на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Для цього скористайтеся покроковим гайдом:
- Зайдіть на сайт ДМСУ.
- У розділі Сервіси оберіть вкладку Перевірка стану оформлення документів.
- Заповніть форму.
- У першому слоті виберіть Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
- Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.
- Введіть серію та номер паспорта. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.
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