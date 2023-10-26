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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Англійська для початківців: що допомагає вивчати мову

студенти
Фото: Pixabay

Запорука ефективного вивчення іноземної мови — навчання на курсах та самостійна практика. З останнім допомагають різні ресурси та контент, який легко знайти в інтернеті.

Сучасні технології дають змогу регулярно практикувати англійську мову для початківців у вільний час, інтегруючи її у свої хобі та улюблене проведення часу.

Книги, фільми, серіали, інтерактивні вправи у додатках та багато іншого — можна знайти цікавий для себе формат для практики та регулярно покращувати іноземну навіть на початкових рівнях.

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Новачки в іноземній без проблем можуть знайти для себе контент англійською: як навчальний, так і розважальний. Це дає змогу різноманітно займатися протягом усього тижня, комбінуючи навчання на курсах з читанням, іграми, аудіо та відео для самостійної практики.

Нижче розглянемо, як провести вільний час із користю для англійської для початківців.

Як самостійно покращити англійську для початківців: навчальний контент

На додаток до навчання на курсах англійської мови для початківців онлайн можна закріплювати вивчений матеріал за допомогою різних ресурсів.

Наприклад, перевірити свої знання за допомогою інтерактивних вправ та словникових карток. Знайти їх можна на різних платформах і в тематичних застосунках, наприклад, Duolingo, Kahoot тощо.

Ще один спосіб прокачати певну тему — перегляд роликів на Youtube. Платформа пропонує великий вибір відео, за допомогою яких можна вивчати мову від алфавіту до правил граматики.

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Поліпшити певну тему допомагають також спеціальні мінікурси англійської для початківців, наприклад, від Booyya. Вони містять необхідну лексику та граматику, приклади використання вивченого матеріалу. Наприклад, за один курс можна розібратися з множиною, артиклями, прислівником, майбутнім часом тощо.

Як провести вечір з користю для англійської для початківців

Що стосується розважального контенту, то для вивчення англійської мови для початківців також є великий вибір варіантів, наприклад:

  • читання книг: якщо вам ще складно читати мовою оригіналу, почніть із адаптованих або текстів із синхронним перекладом, коротких оповідань із простою лексикою, казок і навіть коміксів;
  • перегляд фільмів, серіалів або мультиків: починати можна з використання субтитрів зрозумілою вам мовою. Ті, хто вивчають англійську для початківців, можуть спробувати дивитися в оригіналі Friends, Extr@, London Central, Twilight, Up, Finding Nemo тощо;
  • перегляд роликів на Youtube, Reels, TikTok: це можуть бути як короткі навчальні, так і розважальні ролики. З їхньою допомогою можна вивчити нові слова, розібратися з граматичним правилом, запам’ятати побутові та сленгові вирази;
  • читання новин, блогів: урізноманітнюйте свою стрічку соціальних мереж англомовним контентом. Так ви одночасно з користю проведете час і покращите англійську для початківців онлайн;
  • слухайте музику: багато платформ та програм пропонують оригінал тексту композиції, який можна читати паралельно.

Як бачите, варіантів для практики англійської мови для початківців онлайн безліч. Вибирайте цікавий для вас формат та інтегруйте його у своє вільне проведення часу.

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