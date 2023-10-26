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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Який розмір середньої зарплати для нарахування пенсій у 2023 році

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

В Україні для нарахування пенсії використовують показник середньої зарплати за останні три роки, з якої сплачено страхові внески. Це передбачено статтею 40 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Середня зарплата для нарахування пенсії розмір

У 2023 році середня зарплата для нарахування пенсії становить 12 236,71 грн.

Тобто для призначення виплат українцям, які виходять на пенсію з 1 січня до 31 грудня 2023 року, застосовується усереднений показник середньої заробітної плати за 2020-2022 роки.

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Щодо пенсій, призначених у попередні роки, то для їх обчислення у 2023 році застосовуються інші показники:

  • призначені до 31 грудня 2019 року включно – показник середньої зарплати 7 405,03 грн (отриманий внаслідок підвищення усередненого показника середньої зарплати за 2014-2016 роки (3 764,40 грн) на коефіцієнти підвищення (індексації) пенсій – 1,17 (у 2019), 1,11 (у 2020), 1,11 (у 2021), 1,14 (у 2022), 1,197 (у 2023);
  • призначені з 1 січня до 31 грудня 2020 року – 7 763,17 грн (показник середньої зарплати за 2017-2019 роки);
  • з 1 січня до 31 грудня 2021 року – 9 118,81 грн (показник середньої зарплати за 2018-2020 роки);
  • з 1 січня до 31 грудня 2022 року – 10 846,37 грн (показник середньої зарплати за 2019-2021 роки).
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Раніше ми розповідали, як самостійно розрахувати розмір пенсії у 2023 році за формулою. Для цього треба перемножити три показники: середню зарплату по країні за три попередні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

Джерело: ФПУ

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