Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності

День української писемності та мови 2023
Фото: Факти ICTV

День української писемності та мови відзначають щорічно з дня заснування свята у 1997 році указом президента України. Досі його відзначали 9 листопада, але через перехід на новий церковний календар свято змістили на два тижні.

Згідно з Указом президента України №455/2023 Про внесення змін до деяких указів президента України, відтепер День української писемності та мови відзначатиметься в Україні щорічно 27 жовтня.

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова.

Зараз дивляться

Упродовж століть українська мова, як і український народ, зазнавала утисків та заборон з метою її знищення з боку різних держав.

5 цікавих фактів про українську мову:

  • Українська мова має напівофіційний статус у США (округ Кук штату Іллінойс).
  • Найдовше слово в українській мові – дихлордифенілтрихлорметилметан.
  • Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П. Найменш уживаною виявилась літера Ф.
  • В українській мові найбільше синонімів, а саме 45, має слово бити.
  • Наприкінці XVI  – початку ХІХ ст. в Україні використовувалася система письма під назвою козацький скоропис.

Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. А ось найбільше перекладів серед українських творів має Заповіт Тараса Шевченка: його переклали 150 мовами народів світу.

Також Факти ICTV підготували тест з української мови до Дня української мови та писемності.

Станом на березень 2022 року 83% громадян України підтримують, щоб українська залишалася єдиною державною мовою в країні. У лютому 2023 року понад 20% українців зізналися, що почали частіше використовувати українську мову після повномасштабного вторгнення.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

27 жовтня відбудеться радіодиктант національної єдності. Долучитись до написання зможе кожен охочий у різних куточках світу.

Радіодиктант розпочнеться об 11:00. Авторкою радіодиктанту стала українська поетка та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме текст радіодиктанту актор Олексій Гнатковський.

Також Факти ICTV розповідали, де транслюватимуть радіодиктант національної єдності-2023.

День української писемності та мови, Українська мова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Лінгвоцид РФ проти української мови
Ви хворі люди: у Києві таксист висадив жінок за прохання розмовляти українською
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Радіодиктант-2023 буде незвичайним: де та коли дивитися трансляцію
радіодиктант, диктант
Старший син Андрія Шевченка: Я – українець і нарешті підкріплюю це діями
Андрій Шевченко з сином Джорданом
Усик розповів, що допомогло йому остаточно перейти на українську мову
Усик у вишиванці

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь