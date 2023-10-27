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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану – відповідь адвоката

Паспорт України
Фото: Depositphotos

Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову №1487 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Цей документ зменшив вік для постановки на первинний військовий облік. У порядку зазначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

Тобто тепер треба йти до військкомату не в момент, коли виповнилось 16, а в рік, коли хлопцю має виповнитися 17 років.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Виїзд за кордон в 17 років: чи можливо це під час війни

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні передбачає обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

У мирний час на строкову службу призиваються придатні за станом здоров’я українські чоловіки віком від 18 до 27 років (саме цей вік вважається призовним).

Проте в період дії воєнного стану під мобілізацію потрапляють усі чоловіки віком від 18 до 60 років (вони вважаються військовозобов’язаними).

Відповідно, виїжджати за кордон під час війни заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років.

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Що ж стосується 17-річних юнаків, то, за словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, перетинати кордон вони мають повне право!

Попри це, трапляються випадки, коли Держприкордонслужба не випускає юнаків за кордон через нові правила постановки на військовий облік.

– Якщо говорити чесно, то не мають права забороняти виїжджати за кордон навіть в період воєнного стану. Що ж стосується Держприкордонслужби, то, дійсно, трапляються випадки, коли вони не випускають чоловіків віком від 17 років за кордон, – каже адвокат.

У звʼязку зі зменшенням віку постановки на військовий облік, починаючи з 16 років (у рік, коли має виповнитися 17), хлопці мають стати на військовий облік та отримати прописне свідоцтво.

– Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у звʼязку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років і там нічого не зазначено. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон.

Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон! – пояснює Кравець.

Тобто за усіма нормами та правилами, чоловіки, яким виповнилося 17 років, можуть перетинати кордон та виїжджати з України.

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Війна в Україні, Воєнний стан, за кордон
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