Виплати на третю дитину 2023: розмір та як отримати

Соціальна виплата на дітей — грошова допомога, яку отримують батьки чи опікуни після народження малюка. В Україні її розмір визначається залежно від прожиткового мінімуму.

Відповідно до державного бюджету України на 2023 рік, заплановано такі етапи підвищення прожиткового мінімуму для дітей:

з 1 липня – 2 201 грн (діти віком до 6 років) та 2 744 грн (діти віком від 6 до 18 років);

з 1 грудня – 2 272 грн (діти до 6 років) та 2 833 грн (діти від 6 до 18 років).

Виплати на третю дитину у 2023 році та їх розмір

Соціальна допомога після народження дитини у 2023 році становить 41 280 грн. Вказана сума не залежить від того, яка дитина за черговістю — перша, друга, третя тощо.

Зараз дивляться

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 грн, а протягом наступних 36 місяців один з батьків отримує 860 грн на місяць. Така ж сума виплат передбачена й після усиновлення дитини. Гроші зараховуються на картку після народження малюка.

Що знадобиться для отримання грошових виплат на дитину

Оформити грошову допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. Розмір виплат фіксований і не залежить від кількості дітей в сім’ї. Він становить 41 280 грн. Допомогу оформлюють на одного з батьків. Подати заявку можна онлайн та офлайн.

Оформлення допомоги онлайн

зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;

заповніть онлайн-форму на отримання грошової допомоги та завірте електронним підписом.

У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.

Грошову допомогу після народження дитини можна також оформити на порталі ДіяЮ скориставшись комплексною послугою єМалятко.

Зверніть увагу! Послугою єМалятко не зможуть скористатися батьки, чия дитина народилася поза межами України або з’явилася на світ не в лікувальному закладі.

Оформлення допомоги офлайн

Зверніться до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи органу соціального захисту за місцем проживання та надайте такі документи:

свідоцтво про народження дитини (у разі появи дитини за межами України надайте документи, що засвідчують її народження);

заяву одного з батьків (опікунам необхідно рішення суду про встановлення опіки);

особовий банківський рахунок для соціальних грошових виплат.

Термін розгляду документів, поданих у паперовій формі — приблизно 10 днів.

Як отримати виплати на третю дитину у 2023 році через Дію

Зареєструватися на отримання грошової допомоги можна онлайн через портал Дія. Для цього:

зайдіть на портал Дія єМалятко;

введіть дату народження дитини та її місце народження;

заповніть інформацію про батьків, внесіть паспортні дані;

вкажіть номер медвисновку, який приходить на телефон матері (номер також є в довідці пологового будинку) після народження дитини;

оберіть бажану послугу, в нашому випадку це Призначення допомоги при народженні дитини, вкажіть, хто з батьків отримуватиме кошти (мама чи тато);

оберіть спосіб отримання грошової допомоги (у відділенні пошти чи на картку);

введіть дані для перерахунку грошей — номер відділення пошти чи реквізити картки.

Виплати на третю дитину 2023: кому можуть відмовити в допомозі

Грошові соціальні виплати на дитину у 2023 році можуть припинити виплачувати в таких випадках:

влаштування дитини на повне державне утримання;

припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

нецільове використання соціальної допомоги, що призвело до незабезпечення отримувачем належних умов для утримання та виховання дитини.

Перераховані в матеріалі пункти допоможуть вам більш детально ознайомитись та зрозуміти, що необхідно для отримання виплат на третю дитину у 2023 році.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.