Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno 2023: перевірка у кілька кліків

Група компаній-постачальників електроенергії Yasno минулого року створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією користувалися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень 2023: що відомо

Нещодавно ДТЕК розробив графіки відключень світла для жителів столиці та Київської області. За інформацією компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті протягом року та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

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Тобто, відключати світло будуть у разі дефіциту потужностей в енергосистемі (якщо буде руйнування енергооб’єктів).

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;

тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;

так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.

Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чат-бот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno мають канал у Telegram.

Налаштувавши сповіщення в чат-боті Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чат-бот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли є атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Тут не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.

Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram

Перейдіть за посиланням на чат-бот. Натисніть кнопку Старт. Оберіть функцію Можливі відключення – Київ. Після цього бот надішле актуальну інформацію щодо відключень електроенергії в місті.

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