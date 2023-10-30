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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno 2023: перевірка у кілька кліків

YASNO
Фото: Unsplash

Група компаній-постачальників електроенергії Yasno минулого року створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією користувалися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень 2023: що відомо

Нещодавно ДТЕК розробив графіки відключень світла для жителів столиці та Київської області. За інформацією компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті протягом року та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

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Тобто, відключати світло будуть у разі дефіциту потужностей в енергосистемі (якщо буде руйнування енергооб’єктів).

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

  • зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;
  • тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;
  • так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.

Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чат-бот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno мають канал у Telegram.

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Налаштувавши сповіщення в чат-боті Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чат-бот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

  •  Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли є атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Тут не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.
  • Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram

  1. Перейдіть за посиланням на чат-бот.
  2. Натисніть кнопку Старт.
  3. Оберіть функцію Можливі відключення – Київ.
  4. Після цього бот надішле актуальну інформацію щодо відключень електроенергії в місті.
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Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno 2023: перевірка у кілька кліків

Відключення електроенергії, електроенергія
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