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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Декретні виплати 2023: коли надходять та у якому розмірі

Декретні виплати 2023: коли надходять та у якому розмірі
Фото: Depositphotos

Вагітність та народження дитини – важлива та незабутня подія в житті кожної жінки. А допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Які декретні виплати передбачені в Україні та коли вони виплачуються – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке допологові виплати та як їх отримати

У 2023 році виплати майбутні матусі отримуватимуть від Пенсійного фонду України (раніше їх виплачував Фонд соціального страхування).

Зараз дивляться

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, або її ще називають декретні виплати — це обов’язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

Отримати виплати можуть як жінки, що працюють, так і безробітні.

Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки.

– В Україні жінки, що працюють, під час виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами отримують відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності (е-лікарняний), сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку, – наголошують у ПФУ.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році може тривати:

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  • 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей додатково надається 14 календарних днів відпустки;
  • 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

  • жінки з-поміж військовослужбовиць Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
  • жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  • жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;
  • жінки, що не працюють;
  • аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;
  • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для жінок, що не працюють, розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Коли ПФУ виплачує декретні 2023: що потрібно знати про дородові виплати

Фото: Depositphotos

Коли виплачуються декретні

Після відкриття листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами передається роботодавцю.

Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ПФУ відповідна заява-розрахунок.

Документи для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розглядаються не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня їх надходження (через 7 днів після відкриття лікарняного).

Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.

Після того як роботодавець отримав кошти від ПФУ, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. 

Який розмір декретних виплат

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами має компенсувати 100% середньої заробітної плати жінки

Крім того, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

– Порядок обчислення середньої заробітної для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема декретних виплат, здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 № 1266 Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (зі змінами), – наголошують у ПФУ.

А також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Відповідно у 2023 році:

  • максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 100 500 грн на місяць;
  • мінімальний для жінок, що працюють – 6 700 грн на місяць.

Що стосується жінок, які не працюють, то у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць становить 2 684 грн.

Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становить в місячному розмірі – 671 грн.

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Декретні виплати 2023: коли надходять та у якому розмірі

вагітність, виплати, Пологи
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