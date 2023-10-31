Хто має право на звільнення зі Збройних сил та як це зробити – пояснює експерт

Іноді у військових виникають різні ситуації, які дають їм право звільнитися з лав Збройних сил України за законом. Це можна зробити через стан здоров’я або за сімейними обставинами.

Хто має право на звільнення зі Збройних сил та як це зробити – читайте в матеріалі.

Військовий юрист Лілія Калашникова констатує, що військова служба – це така ж робота, як і інші, і попри воєнний стан, є вичерпний перелік підстав, на які можна посилатися для звільнення з лав ЗСУ.

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Загальний порядок звільнення військовослужбовців під час дії воєнного стану визначений вимогами статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Хто має право на звільнення зі Збройних сил: основні підстави

За віком. У разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (для вищого офіцерського складу – 65 років, для решти військовослужбовців – 60 років).

За станом здоров’я. На підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку.

У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Однією з найрозповсюдженіших підстав для звільнення є обставини сімейного характеру. За законом, посилаючись на сімейні обставини, можна звільнятися:

Якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю віком до 18 років. Якщо є необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (або чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Наявність дружини (чоловіка) серед осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Якщо є необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи. Якщо ви – військовослужбовець, який виховує дитину (дітей) віком до 18 років.

Експерт додає, що особливістю звільнення за сімейними обставинами є те, що військовослужбовець має надати відповідні документи, які підтверджують той чи інший факт.

Якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю, потрібно додати:

рапорт;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує її інвалідність.

Якщо ви самостійно виховуєте неповнолітню дитину (до 18 років), для звільнення необхідно підготувати такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть другого з подружжя/свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу з визначенням місця проживання дитини з військовослужбовцем;

рапорт.

А ще, за словами юриста, з 1 жовтня діє закон №2599-IX щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану шляхом внесення змін до підпункту Г пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу, а саме – додано категорію сімейних обставин для звільнення з військової служби під час воєнного стану: перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Як відомо, чоловіків майже не призивають до війська при наявності в сім’ї трьох дітей.

Тому, якщо у військовослужбовця, наприклад, народилася третя дитина, то це також може стати підставою для звільнення. Такою ж обставиною може бути й оформлення опікунства або документів по догляду за хворою людиною. Для цього необхідно написати рапорт та додати свідоцтва про народження дітей.

Також буває, що під час несення військової служби погіршився стан здоров’я. В такому разі треба написати рапорт на ім’я командира військової частини й начальника по медичній частині, щоб був здійснений огляд.

Військового мають направити на ВЛК. Експерти проведуть експертизу, на підставі якої ухвалять висновок, що це за захворювання й чи придатна людина до подальшої служби.

Висновок ВЛК оформлюється відповідною постановою та може стати підставою для того, щоб військовий написав рапорт про звільнення на ім’я командира військової частини. Такий самий порядок діє й у разі виникнення сімейних обставин.

Для таких ситуацій потрібно:

написати рапорт на ім’я командира;

додати відповідні документи;

на підставі цього командир має видати наказ про звільнення.

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