Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату

осінь у Києві, Київ
Фото: УНІАН

Листопад розпочнеться дощами, які принесе із заходу атмосферний фронт. Надалі буде хоча й свіжа погода, проте без серйозного похолодання. Більш відчутне зниження температури очікується орієнтовно з 12 листопада.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

– Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних “мінусів”, – зауважила вона.

Зараз дивляться

Прогноз погоди на 1 листопада

А у середу, 1 листопада, за її прогнозами, майже скрізь очікуються періодичні опади, окрім Луганської області. В другій половині дня на Заході, Півночі та в Одеській області дощі припиняться.

Діденко каже, що температура знизиться на кілька градусів у західних та північних областях, вдень тут очікується +11…+14 градусів, водночас у східних, південних та більшості центральних областей ще буде тепло – до +15…+20, на крайньому півдні +22.

У Києві завтра хмарно, пройдуть дощі, температура впродовж дня не перевищуватиме +14.

Читайте також
Середня температура до +7: якою буде погода у листопаді
Осінь у Києві

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Києві останні дні жовтня встановили нові температурні рекорди
Погода у вересні
Середня температура до +7: якою буде погода у листопаді
Осінь у Києві
+17-24 градуси. Завтра очікується найтепліший день у найближчій перспективі – синоптик
Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату
Дощі припиняться до кінця тижня: погода в Україні в останні дні жовтня
Погода в осінній день
Осінні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
школа діти за партами

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь