Коли в Україну прийде суттєве похолодання: синоптик назвала дату

Листопад розпочнеться дощами, які принесе із заходу атмосферний фронт. Надалі буде хоча й свіжа погода, проте без серйозного похолодання. Більш відчутне зниження температури очікується орієнтовно з 12 листопада.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

– Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних “мінусів”, – зауважила вона.

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Прогноз погоди на 1 листопада

А у середу, 1 листопада, за її прогнозами, майже скрізь очікуються періодичні опади, окрім Луганської області. В другій половині дня на Заході, Півночі та в Одеській області дощі припиняться.

Діденко каже, що температура знизиться на кілька градусів у західних та північних областях, вдень тут очікується +11…+14 градусів, водночас у східних, південних та більшості центральних областей ще буде тепло – до +15…+20, на крайньому півдні +22.

У Києві завтра хмарно, пройдуть дощі, температура впродовж дня не перевищуватиме +14.

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