Скільки людей у роті та чим вона відрізняється від батальйону: відповідає експерт
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей почали цікавитися військовою термінологією та структурою військ.
Раніше ми розповідали, що батальйон складається із декількох рот і окремих взводів (300-800 осіб). Скільки ж людей у роті – читайте у матеріалі.
Що таке рота: пояснює експерт
За словами військового експерта Олексія Гетьмана, існують різні роти. Є звичайні, а є – спеціального призначення. Наприклад, вона входить в штаб батальйону, але може підпорядковуватися безпосередньо командиру бригади, вищим структурам і виконувати особисте завдання.
Рота – це первинна ланка. Тут командир відповідає за організацію взводів.
Ротою називають військове формування, тактичний підрозділ, який складається зазвичай з декількох взводів, крім того, до складу роти може входити та кілька самостійних відділень, що не входять до складу жодного зі взводів.
Скільки людей у роті та чим українські роти відрізняються від сотень НАТО
Експерт стверджує, що чисельність роти – 80–200 військовослужбовців залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.
В країнах НАТО ротою називають первинну ланку, яка займається лише діями за прописаним в армії протоколом. Всього в роті 111 осіб (6 офіцерів), 12 БТР. Зазвичай рота входить до складу батальйону, але іноді існують роти як самостійні окремі формування.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко