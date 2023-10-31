Як отримати візу в США у 2023 році: покрокова інструкція

Отримання візи – це майже завжди довгий процес, який потребує багато часу та сил. Особливо, якщо ви хочете отримати візу в США. Адже ще у 2022 році американське посольство в Україні перестало працювати з видачею віз у США для громадян України.

Отримати таку візу можна тільки за кордоном. А от обробляє документи посольство США у Франкфурті. Як отримати візу в США у 2023 році – читайте у матеріалі.

Як отримати візу в США: перші кроки

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Як отримати візу в США: наступні кроки

Список документів для оформлення візи в США 2023

Віза в США 2023: співбесіда та інші нюанси

Як отримати візу в США: перші кроки

Спочатку вам необхідно визначитися із типом візи, який вам потрібен. Також на початкових етапах потрібно зрозуміти, в якому посольстві ви будете проходити співбесіду.

Часто українці обирають для подачі документів Польщу, Німеччину, Чехію тощо. При цьому консульський збір оплатити можна карткою в особистому кабінеті.

Залежно від того, яка у вас мета візиту, візи поділяють:

B-1. Називають робочою візою, дає можливість відвідувати конференції та виставки. B-2. Для подорожей, короткострокового лікування чи навчання. F-1. Для студентів, які навчаються в місцевих університетах, коледжах тощо. Комбіновані. США також видає комбіновані візи B-1/B-2 (на 10 років для українців).

Як отримати візу в США: наступні кроки

Після вибору країни подачі документів та типу візи, скористайтеся інструкцією:

заповніть анкету DS-160 на сайті;

зареєструйтеся в особистому кабінеті та оплатіть консульський збір;

одразу оберіть точний час для співбесіди у посольстві;

підготуйте пакет необхідних документів;

у призначений день та час з’явіться в посольство для оформлення візи.

Список документів для оформлення візи в США 2023

закордонний паспорт;

фото 5 x 5 см на білому тлі;

чек, який підтверджує сплату мита за візу в США;

підтвердження заповненої анкети DS-160;

документи, які підтверджують тип візи в США;

запрошення від партнерів (якщо ви робите бізнес-візу, наприклад, на конференцію);

фінансові документи (витяги з банків, документи, що показують, скільки ви заробляєте офіційно).

Віза в США 2023: співбесіда та інші нюанси

Важливо розуміти, що консульський збір за візу коштує приблизно $200. Також розрахуйте гроші на дорогу до посольства та інші витрати. Співбесіду можна проходити англійською, українською чи російською мовами (наприклад, у Польщі).

На неї треба прийти завчасно, не проносячи з собою великі речі, сумки, ножі, мобільні телефони, електронні сигарети, запальнички, їжу та воду.

За 10 хвилин спілкування з візовим офіцером ви маєте підтвердити мету візиту й те, що не збираєтеся залишатися в країні нелегально. У візі вам можуть відмовити у тому разі, якщо маєте родичів, які живуть в Америці нелегально, якщо неправильно заповнили документи, дивно поводилися на співбесіді, або щось важливе приховали.

Якщо у вас вже була відмова, то після неї буде набагато важче отримати візу. А після другої або третьої – надважко.

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