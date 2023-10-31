Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція

Виписка
Фото: Unsplash

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – це документ, який містить важливу інформацію про підприємця протягом всього його періоду діяльності. Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн – читайте в матеріалі.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн і навіщо це потрібно: відповідає експерт

За словами бухгалтера Ілони Адасюк, ФОП, які зареєстрували підприємницьку діяльність та обрали спрощену систему оподаткування, повинні мати документи, які це все підтвердять. До таких документів належать:

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру.
  2. Витяг з реєстру платників єдиного податку.

За словами експерта, усі зазначені документи можна отримати онлайн.

Зараз дивляться

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: проста інструкція

Документ можна доволі швидко отримати через портал Дія.Адмінзбір, і плата за надання відомостей обійдеться в 130 грн. Щоб отримати витяг з ЄДР для ФОП, скористайтеся наступними кроками:

  1. Перейдіть в Дію в зазначений розділ та натисніть Отримати витяг.
  2. Авторизуєтеся за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису.
  3. Перевірте особисті дані: ПІБ та РНОКПП (раніше – ІНП). Вони підтягуються автоматично.
  4. Оплатіть послугу за допомогою банківської картки або Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Витяг надійде в особистий кабінет через декілька хвилин. Він буде у розділі Послуги – Отримані документи.
Читайте також
Як відкрити ФОП на порталі Дія – покрокова інструкція
Застосунок Дія

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Дія, Додаток Дія, Документи, ФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Втратили трудову книжку під час війни? Що робити та які документи знадобляться
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Хто має право на звільнення зі Збройних сил та як це зробити – пояснює експерт
ЗСУ
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Документи
Як розлучитися за кордоном 2023 – пояснює адвокат із сімейного права
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь