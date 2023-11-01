Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році

Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Фото: Unsplash

Якщо один з батьків не проживає разом із дитиною, то повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить зокрема й від доходу. Таке саме правило розповсюджується на військових. Аліменти з військовослужбовців 2023: що відомо та які суми – читайте в матеріалі.

Аліменти з військовослужбовців 2023: чи стягуються з додаткової винагороди

Адвокатка Анна Іванова стверджує, що на період дії воєнного стану  військовим, які несуть службу у Збройних силах України, та працівникам деяких інших силових структур виплачується додаткова винагорода в сумі 30 тис. грн на місяць. Крім того, захисники, які беруть участь в активних бойових діях, отримують додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень на місяць. Донедавна вищезазначена доплата не враховувалася до переліку видів доходів, з яких стягували аліменти.

Однак в п. 8 Постанови КМУ від 26.02.1993 року №146 було зазначено, що з військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і  начальницького складу  органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з  усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Зараз дивляться

Тобто, аліменти стягувалися лише з виплат, які мали постійний характер.

Проте, нині уряд постановою №1263 від 11.11.2022 року вніс зміни, відповідно до яких вищезазначені категорії осіб будуть відтепер сплачувати аліменти і з інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану.

Чи вплине це на розмір аліментів

За словами експерта, прийняття вказаної норми вплине на розмір аліментів, отримуваних лише в частці від доходу. Також законодавством встановлено максимальний розмір аліментів, який не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. Зараз максимальний розмір аліментів становить:

  • для дітей віком до 6 років – 22 тис. 720 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 28 тис. 330 грн.

Проте батьки за спільною згодою мають право обумовити суму, яка перевищуватиме максимальний розмір.

Читайте також
Аліменти в Україні 2023: який розмір виплат
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Аліменти, Гроші, Поради, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що таке РСЗВ і які системи є на озброєнні Росії та України
РСЗО
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових
Рота танків
Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та як призначатимуть
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь