Готуємося до блекауту: 5 бюджетних портативних зарядних станцій для дому

Якщо світло вимкнули ненадовго, то невеликі елементи живлення (павербанк, блок безперебійного живлення) врятують ситуацію. Але за тривалих відключень електрики варто використовувати потужніше та надійніше джерело струму.

Зарядна станція для дому

Як резервне живлення для дому чи офісу часто використовують генератор. Він відмінно постачає струм, але гучно працює, виробляє чадний газ і дуже дорого коштує. Хорошою альтернативою генераторам є портативна зарядна електростанція.

Портативна зарядна електростанція – джерело живлення, що подає постійний струм певній кількості приладів. Її потужність залежить від власного акумулятора. Саме тому його ємність є основним критерієм, на який варто звернути увагу під час вибору зарядної станції. На ринку зараз присутні багато виробників, які пропонують цей пристрій. Розглянемо бюджетні, але якісні варіанти.

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Портативне джерело живлення допоможе пережити можливі блекаути із найменшими складнощами.

Портативна електростанція FlashFish A201

Електростанція FlashFish A201 – невелика зарядна станція вагою 1,73 кілограма, з ручкою для перенесення, 1 розеткою постійного струму, 1 розеткою змінного струму, 2 розетками USB та 1 розеткою PD. Пристрій має акумуляторну батарею Li-ion на 172,8 Втч, що ідеально підходить для домашнього використання, роботи на вулиці, в походах тощо.

Електростанція FlashFish A201 також має 3 режими світлодіодного освітлення з двома рівнями яскравості (низький, високий). Для використання прибору на вулиці передбачено режим SOS і стробоскоп.

Акумуляторний пристрій має живлення до 5 пристроїв:

1 х вихід постійного струму (12 В/10 А);

1 х вихід змінного струму (110 В/200 Вт, пік потужності 400 Вт);

1 х USB-1 вихід (5В/2,4А, 9В/2А, 12В/1,5А);

1 х вихід PD Type-C (18 Вт);

1 х вихід USB-2 (5В/2,4А).

Батарея передбачає три способи підзаряджання:

Заряджання за допомогою сонячної панелі FlashFish 60 Вт (не входить до комплекту); Заряджання за допомогою адаптера змінного струму (протягом 5-6 годин); Заряджання від автомобільної розетки (протягом 4-5 годин).

Ця зарядна станція для дому годиться для застосування з такими потужними апаратами, як дрони, CPAP, камери, мінівентилятори, мобільні телефони, iPad, планшети тощо.

Габарити, мм: 153 x 110 x 173

Вартість: від 7 462 грн

Портативна електростанція Flashfish A301

Електростанція Flashfish A301 досить потужна, в порівнянні з попередньою, важить 3,30 кілограма, з ручкою для перенесення, 2 розетками змінного струму, резервною потужністю 292 Втч, ємністю 292 Втч/80000 мАг та вихідною потужністю змінного струму 320 Вт.

Літієва батарея Li-ion ємністю 292 Втч A301 забезпечує енергією, якої достатньо для роботи основних пристроїв протягом кількох годин.

Завдяки 2 розеткам змінного струму із чистою синусоїдою, електростанція Flashfish A301 може живити пристрої потужністю менш ніж 320 Вт (машину CPAP, дрони, невеликі морозильні камери, ноутбуки, планшети, невеликі вентилятори, телевізори, ліхтарі, камери, автомобільні прилади тощо). Можливе заряджання до 6 пристроїв одночасно.

Акумуляторний пристрій має 9 виходів резервного живлення:

2 порти постійного струму;

2 розетки змінного струму PURE SINE WAVE;

1 порт USB-C потужністю 100 Вт;

1 порт QC3.0;

2 порти USB-A;

1 бездротова зарядна панель.

Портативна електростанція Flashfish A301 ідеально підходить для домашнього використання, роботи на вулиці, в походах тощо.

Габарити, мм: 238x182x159

Вартість: 14 022 грн

Портативна зарядна станція Anker 521 Powerhouse

Зарядна станція Anker 521 Powerhouse недорога, але дуже надійна й ефективна. Відмінно підійде для дому та активного відпочинку.

Станція має такі характеристики:

LiFePo батарея на 256 Вт⋅год (на 3000+ циклів);

потужність 200 Вт;

вага 3,7 кг;

2 USB-A та 1 USB-C роз’єм;

2 DC-виходи;

1 євророзетка й автоприкурювач;

LED-ліхтарик;

дисплей.

Ця електростанція не має швидкої зарядки Quick Charge і бездротової зарядки 5 Вт.

Заряджається станція Anker:

від розетки (приблизно 4 години);

через USB-C порт (до 80% за 1,5 години);

від сонячних панелей.

Є підтримка MPPT і технології наскрізної зарядки.

Зарядна станція Anker 521 Powerhouse стане у пригоді для зарядки телевізора, ноутбука, смартфона, планшета, ліхтаря тощо.

Вартість: від 11 999 грн

Портативна зарядна станція LogicPower Charger 500

Дуже добре себе зарекомендувала серед споживачів портативна зарядна станція LogicPower Charger 500. Вона має потужну батарею, якої достатньо для зарядки багатьох електричних пристроїв. Пристрій оснащено зручним дисплеєм, куди виводяться важливі дані про заряд батареї та підключені гаджети.

LogicPower Charger 500 має вбудований інвертор та може працювати без підзарядки максимум 7 годин.

Станція має наступні характеристики:

ємність електричної енергії: 518 Вт⋅год;

максимальна потужність навантаження: 500 Вт;

номінальна потужність навантаження: 500 Вт;

виходи для споживання: DC, USB-A quick-charge, USB-C, автоприкурювач;

кількість виходів: 6 шт;

кількість роз’ємів: 6 шт;

кількість розеток 230 В: 1 шт;

кількість роз’ємів USB: 4 шт;

роз’єми для підзарядки: DC, зарядка від мережі.

Станцією дуже зручно користуватися завдяки невеликій вазі та зручній ергономічній ручці.

Портативна зарядна станція LogicPower Charger 500 українського бренду. Входить до топу найкращих портативних зарядних станцій 2023 року (на думку споживачів і експертів)

Вартість: від 15 841 грн

Зарядна станція BLUETTI EB3A Portable Power Station

Зарядна станція BLUETTI EB3A Portable Power Station – маленька, але дуже якісна електростанція. Розроблена для більшої енергоефективності, ніж традиційні генератори. Екологічна, допомагає зменшити викиди вуглецю в навколишнє середовище.

Зарядна станція для дому BLUETTI EB3A допоможе зарядити техніку завдяки ACІнвертору з чистою синусоїдою потужністю 600 Вт (1200 Вт) й потужності 268 Вт/год.

Станція BLUETTI EB3A Portable Power Station має такі показники:

ємність 268 Вт·год;

інвертор змінного струму 600 Вт з чистою синусоїдою;

LiFePO4 батарея з 3000+ життєвими циклами до 80%;

швидка подвійна зарядка (сонячна мережа + змінний струм);

8 виходів для заряджання кількох пристроїв одночасно;

сонячна енергія 200 Вт Макс;

Smart Control & Монітор у додатку BLUETTI.

BLUETTI EB3A підтримує безпеку завдяки акумулятору LiFePO4 і BMS (система керування акумулятором). Порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами, батарея LiFePO4 EB3A має велику перевагу завдяки своїй чудовій термічній і хімічній стабільності, що забезпечує кращу продуктивність і довший життєвий цикл (2500 циклів до 80%).

BMS безперервно контролює та захищає пристрій від потенційних ризиків.

Станція має 6 способів підзаряджання:

Змінний струм. Сонячна батарея. Струм + сонячна система. Змінний струм + адаптер. Автомобіль. Генератор.

Швидко підключитися до EB3A можна через Bluetooth у радіусі 10 м, що дає можливість тримати пристрій під цілодобовим контролем.

Вартість: від 24 999 грн

Скористайтеся нашою добіркою бюджетних моделей зарядних станцій, які врятують під час блекауту.

У матеріалі використані фото: EcoFlowUkraine

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