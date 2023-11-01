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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Коли шкільні канікули в новому навчальному році 2023-2024

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Графік шкільних канікул залежить від початку та закінчення нового навчального року. Згідно з постановою Кабміну № 782 від 28 липня, він розпочався традиційно 1 вересня 2023 року, але триватиме фактично на місяць довше, ніж зазвичай – до 28 червня 2024-го.

Цей рік для українських школярів знову розпочнеться в складних безпекових умовах, тому кожен регіон, особливо прифронтові, підлаштовуватиме як навчальний процес, так і канікули до реалій воєнного часу.

Тобто єдиної схеми шкільного навчання не буде. Очна, дистанційна чи змішана – рішення за ОВА та засновниками закладів освіти.

Зараз дивляться

У Києві вже визначилися з датами навчального року та канікул, на який можна орієнтуватися.

Графік канікул 2023-2024:

  • осінні канікули – з 23 до 29 жовтня 2023 року;
  • зимові канікули – з 23 грудня 2023-го до 7 січня 2024 року;
  • весняні канікули – з 25 до 31 березня 2024 року;
  • літні канікули – з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Оскільки останні дзвоники у Києві мають пролунати 31 травня, у період до 28 червня можуть тривати компенсаторні заняття для надолуження “освітніх втрат і розривів”, атестації та інші заходи.

Окрім того, для столичних школярів перших класів передбачено додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

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