Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат

Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Фото: Unsplash

Нещодавно у ПФУ розповіли про умови призначення пенсії по інвалідності. Її надають в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.

Однак що відомо про суми пенсії по інвалідності та який розмір виплат для осіб з інвалідністю 2 групи – читайте в матеріалі.

Суми пенсії по інвалідності у 2023 році

Для отримання пенсії по інвалідності II групи необхідно мати певний страховий стаж – 1-14 років.

Зараз дивляться

Після назначення особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком, особи з інвалідністю І групи отримають 100% пенсії за віком, а III групи – 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності 2023

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 грн.

Пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни 2023

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою: для другої групи – 10 988,25 грн, перша група отримує 13 604,50 грн, а третя – 7 534,80 грн.

Читайте також
Які пільги мають особи з інвалідністю третьої групи: повний список
Особа з інвалідінстю 3 групи

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю ІІ групи в Україні
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Гроші
Втратили трудову книжку під час війни? Що робити та які документи знадобляться
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Чи можуть мобілізувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю – відповідь експертів
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Як нараховується пенсія у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця 2023
пенсія

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь