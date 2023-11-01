Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться

У Дії з 1 листопада буде тимчасово недоступний сервіс Допомога для ВПО, оскільки Мінцифри спільно з Мінсоцполітики працюватимуть над його оновленням.

Відповідно, переселенці, яким потрібно отримати довідку чи оформити допомогу, поки що можуть це зробити офлайн.

Що зміниться для ВПО після оновлення:

подати заяву можна буде одразу на всю родину – дітей, чоловіка чи дружину;

виплати отримуватимуть діти переселенців, які народилися вже після переїзду;

також зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Водночас ВПО, які отримували допомогу раніше, одержуватимуть гроші ще протягом кількох місяців, оскільки з 1 серпня в Україні продовжили виплати ще на пів року, тобто до кінця січня 2024-го. Далі виплати продовжать тим громадянам, які відповідають умовам.

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Після оновлення у Дії, як і раніше, переселенці зможуть змінити фактичне місце проживання або ж скасувати статус ВПО.

До речі, з 1 листопада за оформленням допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу.

Джерело: Мінцифри

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