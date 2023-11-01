Як записатися в чергу на оформлення паспорта онлайн – інструкція

Паспорт громадянина України — це головний документ, що підтверджує особу та дозволяє здійснювати операції у фінансовій та цивільно-правовій сферах. Наразі його можна отримати у вигляді ID-картки строком на 10 років.

Оформлення паспортів здійснюється у територіальному підрозділі ДМСУ (Державної міграційної служби України), центрах ДП Документ та Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Записатися на прийом для подання документів можна за допомогою сервісу електронної черги. Видача готових документів відбувається без попереднього запису в порядку “живої” черги.

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Як зареєструватися в електронній черзі

Реєстрація в електронній черзі відбувається на офіційному сайті ДМС України, де на вкладці Електронна черга можна обрати дату та час прийому, а також заповнити анкету та сплатити вартість послуги онлайн.

Документи, необхідні для оформлення паспорта громадянина України:

свідоцтво про народження (для дитини, яка вперше отримує паспорт);

попередній документ, що посвідчує особу (в разі переоформлення паспорта);

індивідуальний податковий номер (РНОКПП);

за наявності — чинний закордонний паспорт;

документ, що засвідчує підставу для переоформлення паспорта (свідоцтво про шлюб чи зміну прізвища за власним бажанням);

квитанцію про сплату вартості послуги.

Зверніть увагу, що система електронної черги не допускає запізнення. Після виклику в кабінет у зазначений час у відвідувача ДМС є всього дві хвилини, щоб заявити про свою присутність та надати пакет документів. У разі запізнення запис до електронної черги анулюється системою.

Під час воєнного стану в окремих регіонах послуга електронної черги може бути недоступною, або обмеженою, що пов’язано з безпековою ситуацією та фактичною кількістю працівників, що оформлюють документи.

Інструкція щодо реєстрації в електронній черзі

Щоб отримати талон електронної черги, необхідно виконати кілька простих кроків:

1. Авторизуватися через Telegram або за номером телефону.

В разі обрання Telegram вас буде переадресовано до чат-боту месенджера. Варіант реєстрації за номером телефону передбачає отримання текстового повідомлення про авторизацію.

2. Обрати регіон та підрозділ ДМСУ.

3. Обрати необхідну послугу: закордонний паспорт чи ID-картка.

4. Вибрати дату візиту.

Доступні дати виділені жирним шрифтом та підсвічуються при наведенні курсору.

5. Обрати час візиту.

Система пропонує вільні години, серед яких можна вибрати більш зручний час одним кліком.

6. Вписати у відповідні поля своє прізвище та ініціали.

Після цього система запропонує перевірити зереєстровані дані. На цьому етапі є можливість повернутися і відредагувати дату та час візиту або змінити ім’я.

Зверніть увагу, якщо ви оформлюєте документи для кількох осіб, необхідно зареєструвати місце в черзі для кожної з них.

Після підтвердження введених даних ви отримаєте повідомлення у Telegram або СМС з інформацією про талон на місце у черзі.

Оплата послуг з оформлення паспорта

Після реєстрації оплатити послуги можна самостійно у будь-якому банку або онлайн на сайті ДМСУ.

Після успішного подання документів слідкувати за станом оформлення документів можна на відповідній вкладці сайту ДМСУ.

Джерело : ДМС

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