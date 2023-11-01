Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю ІІ групи в Україні
До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.
В Україні передбачені певні пільги для людей з інвалідністю усіх груп, але щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.
Які пільги мають особи з інвалідністю ІІ групи – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Пільги для працівників
Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій. Зокрема, до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін.
Крім того, працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи.
Також за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці.
Працівники з інвалідністю ІІ групи мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи.
Крім того, особам з інвалідністю ІІ групи надається щорічна відпустка більшої тривалості.
Пільги на ЖКП
Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг.
Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи необхідно отримати субсидію в органах соціального захисту населення.
Варто зазначити, що цього року перепризначення субсидій відбувається автоматично без додаткового звернення людини.
Пільги на ліки
Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості.
Особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.
Також на пільгових умовах вони можуть отримати:
- протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Окремі пільги встановлені для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору. Вони можуть отримати:
- діти-інваліди у віці від 14 років забезпечуються годинниками (діти від 6 років – електронним годинником), аудіоплеєрами;
- якщо особи є студентами – вони забезпечуються диктофонами;
- якщо особа відвідує бібліотеку, то її забезпечують аудіоплеєрами.
За наявності медичних показань, особи з інвалідністю ІІ групи мають право безкоштовно отримати санаторно-курортні путівки.
Пільги на обслуговування
Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Пільги на проїзд
Особи та діти з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).
Також вони мають пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
Пільгове перевезення осіб з інвалідністю мають здійснювати усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування.
Пільги для отримання освіти
Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.
Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній основі в рамках встановлених квот.
Після успішного складання іспитів особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко