Довіреність на отримання пенсії 2023: як оформити та які документи необхідні

Довіреність – це письмовий дозвіл, що надає право одній особі діяти від імені іншої або представляти її інтереси в правовідносинах перед третьою особою. Довіреність зазвичай діє протягом встановленого в ній терміну.

Довіреність на отримання пенсії

Часто літні люди через проблеми зі здоров’ям або з інших причин не можуть отримувати свою пенсію. В цьому випадку оформлюється письмова довіреність на певну людину для отримання фінансових надходжень.

Пенсіонер (довіритель) сам обирає особу (представника) та надає йому право на отримання пенсії. Основна вимога до отримувача пенсії: представник має бути повнолітнім (досягнути 18-річного віку) та повністю дієздатним.

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Чи можна оформити пенсію за довіреністю 2023

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, у 2023 році в Україні можна отримувати пенсію за довіреністю. Грошові надходження видаються на пошті або в банку. Виплати пенсії за довіреністю здійснюються протягом усього періоду її дії.

Однак пенсіонер має поновлювати виплату пенсії за довіреністю через кожний рік її дії, особисто подавши заяву про виплату до будь-якого центру Пенсійного фонду України (згідно зі статтею 47 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Як оформити довіреність на отримання пенсії

Для оформлення довіреності на пенсію літній людині потрібно особисто подати заявку до будь-якого сервісного центру ПФУ. Згідно з чинним законодавством, довіреність на отримання пенсійних виплат посвідчується нотаріусом. Якщо в населеному пункті немає нотаріусів, засвідчити чинність документа може уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування.

Для військовослужбовців або людей, що перебувають на лікуванні у санаторії, госпіталі та іншому військово-лікувальному закладі, дозволено посвідчувати довіреність начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Для членів сім’ї військовослужбовця довіреність може посвідчити командир або начальник частини, установ, з’єднань або інших закладів.

Для людини, що перебуває в місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), довіреність на отримання пенсії може посвідчити начальник місця позбавлення волі.

Для того щоб оформити довіреність на пенсію, зразок документа має підписати довіритель. Після чого довіреність офіційно підтверджується та завіряється нотаріусом. Потім представник може використовувати довіреність під час отримання пенсії у вказаному відділенні пошти або в будь-якому відділенні банку.

Що обов’язково зазначається в документі

В довіреності на отримання пенсії 2023 має бути зазначено:

відомості про довірителя та дредставника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання);

обсяг повноважень представника (чітко визначений перелік юридичних дій, які довірена особа може вчиняти від імені довірителя);

строк дії довіреності;

спосіб отримання пенсії;

місце та дата складання;

підпис.

Зверніть увагу! Довіреність без зазначення дати її підписання та підписів вважається недійсною.

Який строк дії довіреності

Строк дії довіреності на отримання пенсії визначає сам довіритель. Документ може бути оформлений на один, два, три, чотири п‘ять років. Пенсіонер має поновлювати виплату пенсії за довіреністю через кожний рік її дії.

Строк чинності документа визначається безпосередньо під час його написання та оформлення. Водночас особа, яка видала довіреність, має право скасувати її дію в будь-який час, після чого повідомити про це представника та установу, що її видає.

Скільки коштує оформлення довіреності на пенсію

Для громадян України оплата довіреності відбувається згідно з чинними тарифами на нотаріальні послуги. Вартість коливається від 300 до 500 грн.

Оформити безкоштовно довіреність на пенсію можна у голови сільради чи ЖКГ.

Для військовослужбовців послуга оформлення довіреності безплатна й оформлюється командирами частин.

Військовослужбовці звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності посвідченої особою, яка в умовах воєнного стану, відповідно до законодавства, має право її посвідчувати у Єдиному реєстрі з виданням про це витягу.

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