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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можна пересуватися на авто в комендантську годину 2023: пояснює адвокат

Чи можна пересуватися на авто в комендантську годину 2023: пояснює адвокат
Фото: Unsplash

Попри те, що комендантська година в Україні існує ще з початку повномасштабного вторгнення, все частіше трапляються випадки, коли її порушують. Наприклад, коли поспішаючи з магазину додому, просто фізично не встигаєш добігти до квартири. Таких ситуацій – безліч. Що ж передбачає закон за таке порушення – читайте в матеріалі.

Чи можна пересуватися на авто в комендантську годину: основні моменти

Комендантська година, наприклад, у Києві, триває із 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях і переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

За словами адвоката Ростислава Кравця, зараз як на автомобілях, так і пішки, для перебування на вулицях у комендантську годину потрібно мати спеціальний дозвіл.

Зараз дивляться

За порушення цього правила немає відповідальності. Єдине, – що ви можете втратити час.

Найчастіше осіб, які порушують комендантську годину, доставляють в поліцію. Працівники доволі довго перевіряють таких людей (особливо – раніше, аби переконатися, що особа не є диверсантом). В кінці процедури людину відпускають. Тобто ніякого штрафу по законодавству немає.

Чи можна військовим переміщатися у комендантську годину

Юрист стверджує, що до військових за таке порушення теж будуть питання. Наприклад, чому військові перебувають поза межами розташування військової частини.

В цьому випадку можуть не затримати, а віддати справу у військову службу правопорядку чи інші правоохоронні органи (щоб з’ясувати, чому військові у комендантську годину не перебувають у військовій частині).

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