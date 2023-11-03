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Суспільство
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Чи можна виписати людину з житла без її згоди та присутності — коментує юрист

ключі руки
Фото: Pixabay

В Україні змінилися умови зняття з реєстрації місця проживання. Тепер мешканців можуть виписати з квартири чи будинку навіть без їхньої згоди. Це може зробити власник нерухомості.

Раніше виписати людину з квартири чи будинку без її відома чи згоди було неможливо. Зняття з реєстрації відбувалося через суд.

Чи може власник виписати людину без її згоди у 2023 році

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, людей, що прописані у квартирі чи будинку, але не не мають права власності, можуть виписати без їхньої згоди. Це може зробити власник житла. Якщо житло у спільній власності з іншою людиною, також потрібна згода цього співвласника або співвласників.

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Це передбачено п. 61 Порядку зняття з реєстрації місця проживання/перебування, ухваленого Кабміном 7 лютого 2022 року.

Як виписати людину без її згоди та присутності

Для того, щоб виписати людину без її згоди, власнику необхідно звернутися до місцевого ЦНАПу (центру надання адміністративних послуг) з документом, що посвідчує особу, та надати документ про право власності на житло. Подати заяву про виписку може повнолітня особа або законний представник малолітньої дитини.

Кого не можна виписати з житла:

  • неповнолітню дитину;
  • батька, матір неповнолітньої дитини, прописаних в тому самому житлі, що й дитина;
  • військовозобов’язаного чоловіка (під час дії воєнного стану);
  • одного зі співвласників житла.

Виписати власника/співвласника із житла без його згоди чи присутності неможливо.

У разі виписки з житла за заявою власника більше однієї особи до органу реєстрації, окрім заяви, подається документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору окремо щодо кожної особи.

Чи може людина, яку виписали без її згоди, подати заяву до суду

Адвокат Ростислав Кравець каже, що людина, яку виписали без її згоди та присутності, може подати заяву до суду. У його практиці були як позитивні, так і негативні рішення щодо таких позовів.

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