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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт

Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт
Фото: Unsplash

Чимало дітей в Україні замість щасливого життя випробували на собі всі жахіття війни. Тому держава, своєю чергою, допомагає таким дітям. Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни у 2023 році – читайте в матеріалі.

Хто має право на статус дитина війни

За словами адвоката Марʼяна Сащука, право на отримання статусу мають діти, які під час воєнних дій, збройних конфліктів та агресії РФ не досягли повноліття й зазнали:

  • поранення, контузії, каліцтва;
  • психологічного насильства;
  • фізичного, сексуального насильства;
  • були викрадені або незаконно вивезені за межі нашої країни;
  • залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
  • незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Як оформити статус дитина війни

За словами експерта, для того, щоб оформити статус, потрібно звернутися із відповідною заявою у службу у справах дітей за місцем проживання дитини, та подати пакет документів. Цим можуть займатися законні батьки, опікуни або сама дитина (якщо їй уже виповнилося 14 років).

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Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023

Адвокат стверджує, що з боку держави дітям війни належать усі виплати та пільги, які передбачені для ВПО. Зокрема це цільова підтримка, кошти для внутрішньопереміщених осіб і:

  • щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом міністрів України;
  • компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом міністрів України;
  • державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Діти, які мають статус постраждалого внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися у навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Окрім того, статус дітей може передбачати певні пільги на місцевому рівні.

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війна, Війна в Україні
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