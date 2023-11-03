Пенсії чорнобильцям: мінімальний розмір, доплати та пенсійний вік

Українцям, які постраждали від аварії на ЧАЕС, встановлено різні види пенсій і додаткові пільги. Які виплати отримують чорнобильці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як розраховується пенсійний стаж чорнобильців

Дані про виплати чорнобильцям опубліковані в Пенсійному фонді України. Згідно з інформацією ПФУ, люди, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, можуть вийти на пенсію раніше. Для них пенсійний вік може бути скорочено від 1 до 13 років. Для цього потрібно, щоб страховий стаж становив не менше 15 років.

Особи, які брали участь у ліквідації аварії, можуть вийти на пенсію раніше на 5, 8 або 10 років, залежно від часу, протягом якого вони працювали в зоні відчуження. Їхній пенсійний вік може бути скорочено додатково ще на три роки, якщо ліквідатор брав участь у підземних роботах, включно з роботами з особливо важкими або шкідливими умовами, переліченими у Списку №1, ухваленому КМУ 24.06.16 року. Або на один рік – якщо ліквідатор виконав роботи зі Списку №2.

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Люди, які проживали або працювали в зоні відчуження, можуть вийти на пенсію раніше на строк від 1 до 10 років. На це впливає те, протягом якого періоду і в якій зоні відчуження вони працювали або проживали. Для них вік виходу на пенсію також може бути скорочено ще на рік за участь у роботах, зазначених у списках вище, або на два роки – якщо ці роботи проводилися під землею.

Мінімальний розмір пенсійних виплат чорнобильцям

Мінімальна пенсія визначається також залежно від групи інвалідності. З 1 березня 2023 року пенсія не може бути нижчою:

8 187,48 грн – для першої групи;

6 549,98 грн – для другої групи;

5 048,95 грн – для третьої групи.

Мінімальна пенсія по інвалідності обчислюється за відповідною формулою.

Доплати до пенсій для чорнобильців

Чорнобильцям встановлено додаткові виплати до пенсій залежно від категорії, до якої належить постраждала людина. Таких категорій всього чотири, і вони визначені відповідно до Постанови №970 КМУ. Найширші соціальні гарантії у представників першої категорії.

Перша категорія

Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю:

першої групи – 474,5 гривень,

другої групи – 379,6 гривень,

третьої групи – 284,7 гривень.

Люди, які проживали або працювали в зоні відчуження, з інвалідністю:

першої групи – 341,64 гривень,

другої групи – 227,76 гривень,

третьої групи – 170,82 гривень.

Інші категорії

Особи, які належать до другої, третьої та четвертої категорії отримують такі доплати:

друга категорія – 170,82 гривень,

третя категорія – 113,88 гривень,

четверта категорія – 56,94 гривень.

Діти, які отримали інвалідність або ті, хто був заражений променевою хворобою внаслідок аварії на ЧАЕС мають право на доплати 170,82 гривень.

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