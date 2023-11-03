Повернення переплати за розподіл газу: куди звертатися та які документи знадобляться

Деякі споживачі природного газу сплатили за його доставку наперед, ще до зміни компанії-постачальника. Українці, що заплатили за доставку газу не на той рахунок, можуть повернути кошти назад. Про це заявила газопостачальна компания Нафтогаз України, яка тепер є не тільки постачальником газу, а й займається його доставкою.

Як повернути переплату за доставку газу

У Нафтогазі України пояснили, як повернути переплату за доставку газу у разі зміни компанії-постачальника. Для повернення коштів компанія радить звернутися з офіційним зверненням до організації, в якій залишилася переплата. Сам Нафтогаз повернути гроші не може.

У НАК повідомили, як це краще зробити. Автоматичного механізму переведення грошей з особових рахунків споживачів у газзбутах на рахунок Нафтогазу немає.

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Потрібно звернутися до постачальника з відповідною заявою. Вона може бути написана у довільній формі, але обов’язково повинна містити суть заяви, ваші прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, особовий рахунок, дату та підпис.

Юристи радять віддавати перевагу саме письмовій формі заяви, бо це гарантує кращу фіксацію факту звернення до газзбуту.

Які документи необхідні для повернення переплати за газ

До заяви також потрібно додати копії документів:

копію паспорта (1-6 сторінки) або ID-картку;

копію ідентифікаційного коду ІПН;

квитанцію, що підтверджує помилковий платіж;

довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (повинна містити IBAN карткового рахунку).

На копіях документів обов’язково має бути підпис, прізвище ім’я та по батькові власника документа, дата та напис Згідно з оригіналом.

Подані громадянами заявки розгляне компанія-постачальник. Оплату за газ буде повернуто на зазначений рахунок споживачів. Після цього потрібно сплатити доставку газу вже на рахунок Нафтогазу, зазначений у відповідному повідомленні чи квитанції.

Тепер українці оплачуватимуть вартість безпосередньо самого газу, а також послуг з його доставки одній компанії – Нафтогазу України.

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