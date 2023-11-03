Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Терміново
Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ

Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ

Нещодавно Україна отримала від Німеччини нову партію військової техніки, зброї та обладнання. У пакет увійшли неназвані бронетранспортери, надводні дрони, БПЛА-розвідники та інше.

У новий пакет увійшли також дрони Sonobot 5. Що відомо про надводні дрони в Sonobot 5 – читайте у матеріалі.

Що відомо про Sonobot 5

Цей надводний дрон виготовила компанія EvoLogics GmbH (Берлін). Це досить нова техніка, у 2023 році стала на озброєння.

Зараз дивляться

З його допомогою можна користуватися підводним спостереженням, пошуком вибухонебезпечних предметів та гідрографічною зйомкою.

Безпілотник оснастили різними типами ехолотів та гідролокатором бічного огляду (це залежить від конфігурації). Відомо, що оновлений дрон може легко працювати в радіусі до 2,5 км від оператора в радіокерованому режимі. Також він може самостійно виконувати зазначені місії за затвердженим маршрутом.

Sonobot 5: характеристики надводного дрона

Характеристики Sonobot 5: основне

  • висота дрону – 80,5 см;
  • ширина Sonobot 5 – 92 см;
  • довжина – 130 см;
  • маса – 27 кг;
  • операційна дальність – до 30 км;
  • може автономно працювати до 9 годин;
  • швидкість сканування – 1,5 м/с;
  • швидкість – 5 м/с.

Скриншот – YouTube.

Читайте також
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

війна, дрон, Дрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
мобільні групи ППО
Вночі щонайменше 10 дронів атакували Харків: пожежу гасили на 1 000 кв. м
удар по харкову
На Одещині дрони Shahed влучили в інфраструктурний об’єкт
ППО війна
З наближенням зими росіяни будуть бити більше: Зеленський анонсував посилення ППО
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ
Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ

Завантаження

Ігри
Відео
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ
ЗСУ розбили штаб росіян на Арабатській стрілці | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь