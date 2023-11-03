Sonobot 5: що відомо про німецькі надводні безпілотники, що стали на озброєння ЗСУ

Нещодавно Україна отримала від Німеччини нову партію військової техніки, зброї та обладнання. У пакет увійшли неназвані бронетранспортери, надводні дрони, БПЛА-розвідники та інше.

У новий пакет увійшли також дрони Sonobot 5. Що відомо про надводні дрони в Sonobot 5 – читайте у матеріалі.

Що відомо про Sonobot 5

Цей надводний дрон виготовила компанія EvoLogics GmbH (Берлін). Це досить нова техніка, у 2023 році стала на озброєння.

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З його допомогою можна користуватися підводним спостереженням, пошуком вибухонебезпечних предметів та гідрографічною зйомкою.

Безпілотник оснастили різними типами ехолотів та гідролокатором бічного огляду (це залежить від конфігурації). Відомо, що оновлений дрон може легко працювати в радіусі до 2,5 км від оператора в радіокерованому режимі. Також він може самостійно виконувати зазначені місії за затвердженим маршрутом.

Характеристики Sonobot 5: основне

висота дрону – 80,5 см;

ширина Sonobot 5 – 92 см;

довжина – 130 см;

маса – 27 кг;

операційна дальність – до 30 км;

може автономно працювати до 9 годин;

швидкість сканування – 1,5 м/с;

швидкість – 5 м/с.

Скриншот – YouTube.

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