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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як дізнатися, чи нарахована субсидія 2023 – інструкція

Як дізнатися, чи нарахована субсидія 2023 – інструкція
Фото: Depositphotos

Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Сьогодні, щоб дізнатися, чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в Пенсійний фонд України, зробити це можна онлайн.

Як дізнатися, чи нараховано вам субсидію та в якому розмірі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть:

  • одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
  • неповнолітні, які залишилися без батьківської опіки, за заявою опікуна;
  • сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.

Через військове вторгнення РФ було оновлено механізм призначення субсидій. Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи.

Тож отримати субсидію можуть особи, які:

  • належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;
  • мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;
  • мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася в період дії воєнного стану.

Які умови нарахування субсидії

Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.

Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.

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Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Що потрібно для того, аби призначили субсидію

  1. Для того, щоб призначити субсидію, заповніть заяву та декларацію. В них необхідно зазначити досить детальну інформацію про себе та членів домогосподарств, доходи, видатки.
  2. Це потрібно робити на сайті ПФУ

Як перевірити, чи субсидію надали

Якщо вам відмовили в наданні субсидії, це можна дізнатися на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Після цього у меню зліва оберіть рубрику Мої повідомлення.

Саме там буде ухвалене рішення про надання або ж відмову у житловій субсидії. Рішення буде назначене продовж 10 днів. Родині не потрібно при цьому нести у державні органи додаткові документи. 

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Комунальні платежі, Комунальні тарифи, Субсидії
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