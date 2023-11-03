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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Як проводять перерахунок пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році

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Фото: Getty Images

Працюючим пенсіонерам перерахунок виплат здійснюється після звільнення. При перерахунку враховується актуальний прожитковий мінімум та нові дані про стаж. Який розмір пенсії в працюючих пенсіонерів у 2023 році та від чого залежить сума виплати – читайте в матеріалі Фактів ICTV

Базова формула розрахунку пенсій в Україні

Базово величина пенсії визначається множенням трьох показників:

  • середньомісячної зарплати за три попередні роки;
  • коефіцієнта, визначеного на підставі зарплати пенсіонера та її співвідношення із середнім значенням заробітної плати по Україні;
  • коефіцієнта стажу.

Зрозуміло, при визначенні кожної складової існують свої тонкощі. Але тим не менш, ця формула є основою розрахунку пенсійних виплат як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів.

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Як різниться розрахунок пенсій працюючих і непрацюючих пенсіонерів

Різниться розрахунок пенсій у цих випадках в іншому. У низки пенсіонерів розмір мінімальної пенсії, як і надбавки за понаднормовий стаж, залежить від значення прожиткового мінімуму.

Якщо прожитковий мінімум збільшується, з ним і зростає пенсія непрацюючих українців. А ось тим, хто продовжує працювати на пенсії, такий перерахунок не роблять.

Якщо ж працюючий пенсіонер звільняється, тоді проводиться перерахунок виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році

На поточний момент в Україні пенсія пенсіонера, який працює, залежно від віку і стажу становить:

  • 2 093 грн – незалежно від віку;
  • 2 760 грн – у віці до 70 років при 30-35 роках стажу;
  • 3 тис. грн – у віці 70-75 років при 30-35 роках стажу;
  • 3 тис. грн – у віці 75-80 років при 20-25 роках стажу;
  • 3 120 грн – у віці від 80 років при 20-25 роках стажу.

Останній перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відбувся у квітні 2023 року. Він торкнувся тих, хто отримав ще не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли у 401 тис. українців у середньому на 221,74 грн.

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Як проводять перерахунок пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році

Джерело: Пенсійний фонд
виплати, Пенсіонери, Пенсія, Соціальні виплати
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