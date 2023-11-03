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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як українцю отримати Green Card в США: вимоги та правила

Як українцю отримати Green Card в США: вимоги та правила
Фото: Depositphotos

Green Card – це документ, який дає змогу постійно проживати в США на законних підставах без громадянства.

Є кілька способів отримати Green Card (зелену картку), але один з найпопулярніших – щорічна лотерея, яку проводить Державний департамент США.

Офіційно лотерея називається Програма диверсифікаційних імміграційних віз.

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На перший погляд, вимоги для отримання зеленої картки прості, але не все так легко, як здається.

Важливою перевагою є те, що у лотерею виграють не люди, які найкраще володіють англійською або ж мають довший досвід роботи, переможець визначається за допомогою генератора. Тому випробувати долю може кожен охочий.

Як українцю отримати Green Card в США та що для цього потрібно – дізнавалися Факти ICTV.

Green Card 2025: переваги та умови лотереї

Green Card має вигляд звичайної пластикової картки, проте має безліч переваг:

  • право на ПМП;
  • право на навчання;
  • право на легальну роботу та офіційне працевлаштування в Америці;
  • можливість вільно перетинати кордони;
  • право виїжджати із США на термін до шести місяців, а потім повертатися;
  • можливість відкривати бізнес (окрім політичної діяльності);
  • право на оформлення страхування;
  • можливість отримувати пенсію та інші соціальні виплати (після 10 років трудового стажу);
  • можливість брати кредити;
  • без візи подорожувати до Канади, Ямайки, Мексики, Домініканської Республіки тощо.

Зелена картка видається лише тим людям, які не є громадянами Америки, термін її дії – 10 років, після чого її треба продовжувати.

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Крім того, взяти участь у лотереї можуть лише вихідці з країн з історично низьким рівнем імміграції до США. Україна до цього списку входить.

Також учасники програми повинні відповідати простим вимогам:

  • здобути повну середню освіту;

або

  • протягом останніх п’яти років мати дворічний трудовий стаж, який вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Перелік професій, представники яких допускаються до участі у програмі, можна переглянути на сайті Міністерства праці США.

Вікових обмежень для претендентів немає. Але вказані вимоги фактично унеможливлюють участь осіб до 18 років.

Участь у лотереї на отримання Green Card

Green Card

Фото: Depositphotos

У 2025 фіскальному році для програми виділили 55 тис. віз. Варто зазначити, що участь у щорічній лотереї абсолютно безкоштовна.

Щоб взяти участь у розіграші зеленої карти за програмою 2025 року, необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті.

Заявки потрібно подавати у вигляді ЕРФ – електронної реєстраційної форми в електронному вигляді на сайті dvprogram.state.gov. Неповні заявки або надіслані будь-яким іншим шляхом не прийматимуться.

Під час реєстрації потрібно вказати персональні дані – інформацію про свою родину, контакти та додати фотографії.

До речі, до фото учасників дуже суворі вимоги – вони мають бути зробленими протягом останніх шести місяців. Також потрібно буде додати фото своїх чоловіка чи дружини та дітей.

Детальні вимоги до фотокарток можна переглянути тут.

Реєстрація починається 4 жовтня 2023 року о 12:00 та закінчується 7 листопада 2023 року о 12:00.

Однак не варто зволікати та відправляти заявку в останній день – через велику кількість звернень сервіс може бути перевантаженим. Також не варто подавати більше ніж одну заявку для однієї особи – це призведе до дискваліфікації.

Якщо заявка зареєстрована правильно, на дисплеї з’явиться підтвердження, яке міститиме ім’я та унікальний номер-підтвердження. Ці дані потрібно зберегти, саме завдяки ньому можна буде потім зайти у систему та дізнатися про виграш.

Оголошення переможців – дата

Результати лотереї на отримання Green Card можна буде дізнатися починаючи з 4 травня 2024 року на офіційному сайті, де проходила реєстрація.

Там необхідно буде зайти за посиланням Перевірка статусу заявки та ввести персональний код, який ви отримали під час реєстрації.

У разі виграшу електронна система проінформує вас, а також надасть рекомендації для оформлення візи.

Важливо, перевіряти статус ви маєте самостійно, переможців не сповіщатимуть про виграш поштою. Перевірка статусу буде доступною до 30 вересня 2025 року.

Скільки коштує оформлення Green Card

Сама участь у лотереї є безкоштовною.

Проте ви маєте самостійно сплатити консульський збір за обробку документів та отримання диверсифікаційної візи (Green Card).

Сума становить близько $400.

Що робити після виграшу зеленої картки

Якщо під час перевірки свого статусу на екрані ви побачили інформацію про виграш, система автоматично переведе вас на сторінку підтвердження, де ви отримаєте інструкції з оформлення імміграційних документів.

Далі вам необхідно заповнити форму DS-260, зібрати пакети документів, а також пройти співбесіду у Посольстві чи Консульстві США.

Також потрібно буде пройти медичний огляд. Ви повинні будете надати й докази того, що після імміграції не станете тягарем для держави. Тобто, що у вас є кошти та можливості для облаштування у США. Інакше вам можуть відмовити.

Також відмовити можуть:

  • якщо ви маєте суттєві проблеми зі здоров’ям;
  • є фігурантом злочинів;
  • у вас була депортація;
  • ви нелегально проживали у США.

Детальніше ознайомитись з умовами реєстрації та лотереї на отримання Green Card можна тут.

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Green Card, США, Українці в Америці
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