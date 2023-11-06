Чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу 2023: поясює адвокат

Під час воєнного стану у держустановах та інших інстанціях у чоловіків можуть вимагати військовий квиток. Однак чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу 2023 – читайте в матеріалі.

Чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу 2023: що говорить закон

Адвокат Дмитро Соловйов стверджує, відповідно до ч. 4 ст. 38 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, відділи державної реєстрації актів цивільного стану кожні сім днів подають до ТЦК відомості про тих, хто одружився, змінив ім’я чи прізвище під час подання заяви про реєстрацію шлюбу.

Чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу 2023 та чи можуть відмовити

За словами експерта, у графі № 7 цієї статті вказується, де саме призовник чи військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, а також номер та серія військового квитка.

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Отже, жодною нормою не передбачено, що необхідно саме надати свій військовий квиток.

Тому це не може бути підставою для відмови в реєстрації шлюбу у 2023 році.

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