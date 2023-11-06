Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Суспільство
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт

Єдиний реєстр домашніх тварин
Фото: Pexels

В Україні оголосили про створення Єдиного реєстру домашніх тварин. Навіщо в Україні запускають Єдиний реєстр домашніх тварин і коли він почне працювати – у матеріалі Фактів ICTV.

Які дані вноситимуть до Єдиного реєстру домашніх тварин

Українська влада вирішила створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин, до якого поки що вноситимуть дані про кішок і собак. Надалі планується вносити до реєстру й інших тварин. Про це повідомляють на сайті Урядового порталу.

За планом уряду, Єдиний реєстр домашніх тварин міститиме такі відомості:

Зараз дивляться
  • кількість тварин в Україні; 
  • наявність у них вакцинації; 
  • дані ветеринарних паспортів;
  • інформацію про власника або утримувача. 

Очікується, що за допомогою реєстру зменшиться кількість бездомних тварин. 

Навіщо потрібен Єдиний реєстр домашніх тварин

У такий спосіб уряд прагне наблизити законодавство України до міжнародних стандартів. На думку заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика, це питання було актуальним і до 24 лютого 2022 року, але військові події в Україні “зробили його нагальним”.

Реєструвати тварин будуть безоплатно на добровільній основі.

До реєстру також вноситимуть дані про загублених і знайдених тварин. Так, якщо вихованець загубиться, цю інформацію можна буде зафіксувати. Коли тварину знайдуть, власника повідомлять про це, і він зможе повернути домашнього улюбленця.

Ідентифікація домашніх котів і собак – це вимога законодавства Європейського Союзу, стверджує заступниця голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко. Але, за її словами, жодна з країн Європейського Союзу ще не створила національний реєстр тварин, тобто Україна зробить це першою.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Коли запустять Єдиний реєстр домашніх тварин

Після внесення всієї доступної інформації та запуску проєкту, на основі відомостей Єдиного реєстру планують запустити електронні ветеринарні паспорти в Дії.

Наразі реєстр перебуває на стадії розроблення. Проєкт запустять після закінчення технічних робіт після того, як його протестують ветеринарні служби.

Читайте також
В Україні з’явиться Єдиний держреєстр домашніх тварин: що зміниться
собаки

домашні тварини, Кабінет міністрів, Мінцифри, уряд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Україні з’явиться Єдиний держреєстр домашніх тварин: що зміниться
собаки
Допомога від ЄС на €50 млрд: Кабмін підготував для Єврокомісії проєкт плану
Денис Шмигаль
Все залізобетонно: Федоров про безпеку реєстру військовозобов’язаних від кібератак
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
МВФ готує місію, що дозволить Україні отримати $900 млн – Шмигаль
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт
Пригнічує російську ГЛОНАСС: українська система РЕБ Piranha готова до серійного виробництва
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь