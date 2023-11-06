Єдиний реєстр домашніх тварин: навіщо в Україні створюють новий проєкт

В Україні оголосили про створення Єдиного реєстру домашніх тварин. Навіщо в Україні запускають Єдиний реєстр домашніх тварин і коли він почне працювати – у матеріалі Фактів ICTV.

Які дані вноситимуть до Єдиного реєстру домашніх тварин

Українська влада вирішила створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин, до якого поки що вноситимуть дані про кішок і собак. Надалі планується вносити до реєстру й інших тварин. Про це повідомляють на сайті Урядового порталу.

За планом уряду, Єдиний реєстр домашніх тварин міститиме такі відомості:

Зараз дивляться

кількість тварин в Україні;

наявність у них вакцинації;

дані ветеринарних паспортів;

інформацію про власника або утримувача.

Очікується, що за допомогою реєстру зменшиться кількість бездомних тварин.

Навіщо потрібен Єдиний реєстр домашніх тварин

У такий спосіб уряд прагне наблизити законодавство України до міжнародних стандартів. На думку заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика, це питання було актуальним і до 24 лютого 2022 року, але військові події в Україні “зробили його нагальним”.

Реєструвати тварин будуть безоплатно на добровільній основі.

До реєстру також вноситимуть дані про загублених і знайдених тварин. Так, якщо вихованець загубиться, цю інформацію можна буде зафіксувати. Коли тварину знайдуть, власника повідомлять про це, і він зможе повернути домашнього улюбленця.

Ідентифікація домашніх котів і собак – це вимога законодавства Європейського Союзу, стверджує заступниця голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко. Але, за її словами, жодна з країн Європейського Союзу ще не створила національний реєстр тварин, тобто Україна зробить це першою.

Коли запустять Єдиний реєстр домашніх тварин

Після внесення всієї доступної інформації та запуску проєкту, на основі відомостей Єдиного реєстру планують запустити електронні ветеринарні паспорти в Дії.

Наразі реєстр перебуває на стадії розроблення. Проєкт запустять після закінчення технічних робіт після того, як його протестують ветеринарні служби.

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