Чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон: пояснює юрист

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну мільйони українських жінок із дітьми виїхали за кордон. Серед них є чимало родин військових, які воюють проти Росії. Тому весь цей час багато з них не бачили свої сім’ї майже два роки.

Відпустка за кордоном у цьому випадку – чудова нагода зустрітися з близькими. Чи можуть військовослужбовці відбувати свою відпустку за кордоном та які документи для цього потрібні – читайте в матеріалі.

Чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон у 2023 році

Адвокат Олена Дабіжа стверджує, що військовослужбовці нарівні з іншими громадянами України мають право на виїзд за кордон. Станом на сьогодні практикується надання дозволу військовослужбовцям виїзду за кордон для відбування своєї відпустки, попри те, що відповідних змін до правил перетину державного кордону внесено не було.

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Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном

Для отримання такої відпустки військовий повинен обґрунтувати належним чином рапорт, зазначивши вид і тривалість відпустки, місце проведення, пункт пропуску, через який він планує виїжджати за кордон.

Крім цього, такий військовослужбовець повинен стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Важливо, що рішення щодо надання можливості провести відпустку за кордоном, приймається в кожному випадку індивідуально.

Які документи потрібні військовослужбовцю для виїзду за кордон

Для відпустки за кордоном військовослужбовцю потрібно зібрати такий пакет документів:

закордонний паспорт;

військовий квиток;

відпускний квиток, у якому буде зазначена інформація щодо відпустки за кордоном;

витяг із наказу, де буде зазначено місце проведення відпустки та інформація щодо наявності дозволу для виїзду за кордон.

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