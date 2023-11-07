Що робити, якщо вас затримали працівники поліції: поради від юриста
Якщо у 2023 році вас затримали працівники поліції, це зовсім не означає, що ви – злочинець. Просто патрульні мають право затримати вас для з’ясування особи або причетності до раніше скоєних злочинів.
У цій ситуації не забувайте, що у вас теж є свої права, які потрібно знати й вміти ними користуватися. Що робити, якщо вас затримали працівники поліції – читайте в матеріалі.
Як поводитися під час затримання: 10 порад від адвоката
Адвокат Владислав Кормушин виділяє такі дії:
- Зафіксуйте дії поліції. Що більше свідків цієї події (перехожих чи фіксації на відео), то більше шансів для вас, що питання які є, якнайшвидше вичерпаються.
- Запам’ятайте прізвище, ім’я, посаду особи, що до вас підійшла. Вони повинні продемонструвати вам посвідчення, яке посвідчує особу.
- Намагайтеся зафіксувати номер нагрудного жетона, якщо до вас звертається працівник поліції.
- Перепитайте у працівника поліції, чи є ви затриманою особою. У процесі дискусії ви маєте зрозуміти, чому та за якою статтею вас затримали. Наприклад, якщо вас затримують у порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення, треба дізнатися, чи є достатні приводи й підстави в поліції вважати, що ви вчинили якесь кримінальне правопорушення.
- Не вступайте в конфлікт із поліцейськими. Їхня улюблена стаття – 185 (Кодексу про адмінправопорушення). Це злісна непокора. Судова практика і життєвий досвід показують, що злісна непокора поліцейським може розцінюватись як будь-яке невиконання вимог поліції.
- Не застосовуйте силу. Тим паче, проти працівника поліції. Це дає їм широкі повноваження застосовувати саме проти вас як спеціальні засоби, так і фізичну силу.
- Стежте за часом. Зафіксуйте час, обставини та приверніть увагу до того, що ви є затриманою особою.
- Не спішіть говорити та свідчити проти себе. Як затримана особа, ви не зобов’язані давати будь-які пояснення обставин щодо яких ви їх не хочете давати. Також ви не зобов’язані давати будь-які свідчення чи показання, поки до вашого відома не будуть доведені обставини, з приводу яких вас затримали.
- Носіть із собою документи, що посвідчують вашу особу.
- Зберігайте спокій.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк