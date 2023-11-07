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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що робити, якщо вас затримали працівники поліції: поради від юриста

Що робити, якщо вас затримали працівники поліції: поради від юриста
Фото: Unsplash

Якщо у 2023 році вас затримали працівники поліції, це зовсім не означає, що ви – злочинець. Просто патрульні мають право затримати вас для з’ясування особи або причетності до раніше скоєних злочинів.

У цій ситуації не забувайте, що у вас теж є свої права, які потрібно знати й вміти ними користуватися. Що робити, якщо вас затримали працівники поліції – читайте в матеріалі.

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Адвокат Владислав Кормушин виділяє такі дії:

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  1. Зафіксуйте дії поліції. Що більше свідків цієї події (перехожих чи фіксації на відео),  то більше шансів для вас, що питання які є, якнайшвидше вичерпаються.
  2. Запам’ятайте прізвище, ім’я, посаду особи, що до вас підійшла. Вони повинні продемонструвати вам посвідчення, яке посвідчує особу.
  3. Намагайтеся зафіксувати номер нагрудного жетона, якщо до вас звертається працівник поліції.
  4. Перепитайте у працівника поліції, чи є ви затриманою особою. У процесі дискусії ви маєте зрозуміти, чому та за якою статтею вас затримали. Наприклад, якщо вас затримують у порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення, треба дізнатися, чи є достатні приводи й підстави в поліції вважати, що ви вчинили якесь кримінальне правопорушення.
  5. Не вступайте в конфлікт із поліцейськими. Їхня улюблена стаття – 185 (Кодексу про адмінправопорушення). Це злісна непокора. Судова практика і життєвий досвід показують, що злісна непокора поліцейським може розцінюватись як будь-яке невиконання вимог поліції.
  6. Не застосовуйте силу. Тим паче, проти працівника поліції. Це дає їм широкі повноваження застосовувати саме проти вас як спеціальні засоби, так і фізичну силу.
  7. Стежте за часом. Зафіксуйте час, обставини та приверніть увагу до того, що ви є затриманою особою.
  8. Не спішіть говорити та свідчити проти себе. Як затримана особа, ви не зобов’язані давати будь-які пояснення обставин щодо яких ви їх не хочете давати. Також ви не зобов’язані давати будь-які свідчення чи показання, поки до вашого відома не будуть доведені обставини, з приводу яких вас затримали.
  9. Носіть із собою документи, що посвідчують вашу особу.
  10. Зберігайте спокій.
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