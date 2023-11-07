Виплати військовим після звільнення 2023: суми та як отримати

Виплати військовим по звільненню 2023:про що варто знати

Що потрібно для того аби отримати грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно

Грошова допомога: сума

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Грошова компенсація за невикористану відпустку: як виплачується

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають з 24 лютого 2022 року. Про те, яку допомогу і виплати можуть отримати українські військові після демобілізації – читайте в матеріалі.

Виплати військовим по звільненню 2023:про що варто знати

Адвокат Владислав Кормушин стверджує, що у 2023 році військовослужбовці за законом мають право на соціальний захист, виплати та компенсації, які гарантує держава. Звільняючись зі служби, військові мають право на виплати, а саме:

грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно;

одноразову грошову допомогу;

одноразову грошову допомогу мобілізованим;

грошову компенсацію за невикористану відпустку;

грошову допомогу для оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Важливо, що грошова компенсація вартості за неотримане речове майно, виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби (окрім строковиків та курсантів).

Що потрібно для того аби отримати грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою затвердженої постановою Кабміну №178 від 16 березня 2016 року. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року. Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість.

Підставою для виплати буде наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і де зазначається розмір грошової компенсації.

Наказ буде підставою для виплати коштів. Військовослужбовці після звільнення можуть отримувати 50% місячного грошового забезпечення за календарний рік служби. Виплату отримують всі військовослужбовці, окрім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я.

Також виплату отримують військові, за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються за віком, у зв’язку зі скороченням штабів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близький особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцям, курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, і військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби.

Грошова допомога: сума

Грошова допомога виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам з-поміж дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування – 12 посадових окладів.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення, без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги вираховуються тільки повні місяці служби.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, в якому має бути зазначена вислуга років з розрахунку якої виплачується допомога.

Грошова компенсація за невикористану відпустку: як виплачується

Компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки, та додаткової відпустки, зокрема за минулі роки, незалежно від підстав звільнення.

Компенсація за невикористану відпустку розраховується: виходячи з посадового окладу, виходячи з окладу за військовими званням. враховуючи надбавку за вислугу років, враховуючи щомісячні додаткові види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримав за останньою займаного штатною посадою.

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

За словами юриста, для одержання цієї компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, слід звернутися з відповідним рапортом, в якому обов’язково вказати норму закону, що передбачає таку компенсацію.

В разі отримання відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, особа звільнена зі служби, має право звертатися з адміністративним позовом до суду.

Військовослужбовцям, звільненим із військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення, та не отримали її протягом року, виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату.

Сума визначається з посадового окладу, окладу за військовим званням, з надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

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