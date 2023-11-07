Які документи змінювати жінкам після одруження та коли саме: відповідь експерта

Під час реєстрації шлюбу наречені мають право на вибір прізвища. Можна взяти прізвище чоловіка, дружини або подвійне. Також після одруження необхідно змінити деякі документи.

Які документи змінювати жінкам після одруження – читайте в матеріалі.

Які документи змінювати жінкам після одруження у 2023 році

Адвокат Владислав Кормушин зазначає, що, відповідно до ст. 35 Сімейного кодексу України, наречені мають право на вибір прізвища. Для його зміни необхідно подати в орган міграційної служби України такі документи:

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довідку про реєстрацію місця проживання;

оригінал та копії свідоцтва про реєстрацію шлюбу;

паспорт, що підлягає обміну;

копію ІПН;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

документ про шлюб або розірвання шлюбу;

довідку про взяття на облік ВПО.

Які документи змінювати жінкам після одруження: нюанси

За словами адвоката, якщо відбулась зміна прізвища протягом одного місяця, то необхідно замінити такі основні документи:

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

облікову картку платника податків;

водійське посвідчення.

Документи, в які не потрібно вносити зміни після зміни прізвища

До списку входять такі документи:

трудова книжка;

документи про освіту;

документи, які встановлюють право власності на майно.

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