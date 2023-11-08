Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – як її отримати

Незважаючи на воєнний стан, в Україні зберігається можливість для деяких категорій працівників отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2023 році.

Хто може розраховувати на цю допомогу, який її розмір та в яких випадках надається – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є нецільовою грошовою допомогою, що виплачується з фонду заробітної плати за умови наявності вільних коштів. На відміну від інших видів грошових виплат, які може отримати працівник, для отримання цього виду допомоги не потрібно надавати документи, що пояснюють чи підтверджують цільове призначення коштів.

Зараз дивляться

Законодавством також не уточнюється поняття, що саме розуміється під “соціально-побутовими питаннями”. Але колективні договори деяких підприємств передбачають деталізацію підстав для надання такої матеріальної допомоги.

Крім того, перелік обставин, за яких матдопомога для вирішення соціально-побутових питань надається військовослужбовцю, регламентується Міністерством оборони України.

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою і може надаватися один раз на рік лише за рішенням керівника, який має право встановити її розмір в межах середньомісячної зарплати або взагалі відмовити працівнику. Право на матеріальну допомогу не залежить від стажу, її можуть отримати й щойно прийняті на роботу працівники;

Строки, в які надається допомога для вирішення соціально-побутових питань, законодавством не регулюються, але можуть бути прописані в колективному договорі.

Яякщо після отримання допомоги працівнику підвищили зарплату, підприємство не зобов’язане перераховувати суму виплати, але може донарахувати різницю.

Кому та коли надається матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

Законодавством чітко визначені категорії працівників, що мають право на отримання грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

державні службовці, працівники держорганів;

працівники сфери культури;

керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування (ОМС);

обслуговувальні робітники державних установ та ОМС;

військовослужбовці;

викладачі та науковці;

медики;

решта працівників бюджетних установ, які не згадані профільними документами.

Працівники бюджетних установ, що працюють за сумісництвом, зовнішнім чи внутрішнім, мають право отримати матеріальну допомогу для вирішенні соціально-побутових питань за двома посадами в рамках свого сукупного окладу чи середньомісячного доходу.

Хоча в законодавстві не прописані конкретні підстави для отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, зазвичай такими вважаються такі ситуації:

сімейні обставини, що потребують суттєвих додаткових витрат (одруження, народження дитини, переїзд);

оплата лікування, оздоровлення дітей;

пошкодження або руйнування майна внаслідок пожежі, стихійного лиха тощо.

У разі смерті близьких родичів допомога для вирішення соціально-побутових причин не надається. Для таких випадків існує окрема допомога на поховання, що сплачується за рахунок ФСС. Виняток становлять військовослужбовці, для яких підстави для отримання допомоги окремо прописані Міноборони.

Військовослужбовці отримують допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення за наявності таких підстав:

смерть військовослужбовця або його дружини/чоловіка, дітей, батьків;

поранення під час воєнного стану;

отримання інвалідності внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;

перебування у полоні або визнання зниклим безвісти;

перебування на лікуванні або реабілітації більше 30 днів, підтверджене медичними документами.

Останній пункт передбачає лікування не лише внаслідок поранення, а також через інші тяжкі хвороби: онкологія, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити та інші системні хвороби з тяжким перебігом.

Як отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань

Для отримання допомоги працівник повинен написати заяву на ім’я керівника. Така заява на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань не має певного зразка, але в ній потрібно у вільній формі описати свою ситуацію, що може бути підставою для позитивного рішення керівника.

Заяву спочатку погоджує головний бухгалтер. Його підпис означає, що установа має кошти для надання допомоги. Лише після цього заява подається на розгляд керівнику. В разі позитивного рішення видається наказ про надання матеріальної допомоги.

Рішення щодо голів держадміністрацій та їх заступників приймає місцева рада.

Військовослужбовці для отримання матеріальної допомоги подають рапорт на вирішення соціально-побутових питань за встановленим зразком. У рапорті на ім’я командира ВЧ вказуються підстави для звернення та додаються документи для їх підтвердження.

Виплата допомоги здійснюється за місцем служби на підставі наказу командира.

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