Субсидія на дрова 2023: хто може отримати та які документи потрібні

Попереду складна зима. Для того щоб людям було легше пережити опалювальний сезон, в Україні, за підтримки партнерів, запускають експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Факти ICTV розповідають, як саме уряд планує забезпечити населення дровами під час опалювального сезону 2023-2024.

Субсидія на тверде паливо: що це та який її розмір

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів повідомив, що для забезпечення населення України необхідними запасами дров запускається спеціальний проєкт. Держава надасть українцям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом.

Зараз українські родини отримують субсидії на тверде паливо розміром 7 тис. грн на домогосподарство на рік. За словами прем’єр-міністра України, відтепер граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини. Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram .

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Хто може отримати гроші на дрова 2023

Отримати гроші на дрова у 2023 році можуть українці, які опалюють власне житло за допомогою цього виду палива. Допомога на твердий вид палива надається лише один раз на рік. Під час обчислення субсидії на дрова враховується розмір доходів членів родини за минулий рік. Особлива увага та підтримка надається вразливій категорії населення.

Отримати гроші на дрова у 2023 році можуть ті сім’ї, які використовують для опалення лише тверде паливо.

Як отримати гроші на дрова у 2023 році

Субсидія на дрова оформляється так само, як і житлова. Для її отримання необхідно:

звернутися в місцевий орган соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за минулий рік.

Інколи від громадян можуть вимагати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.

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