Житлова субсидія: коли виплачується та призначається
Житлова субсидія виплачується українцям, які мають на неї право, раз на місяць. Коли саме нараховується субсидія, Фактам ICTV роз’яснили в Пенсійному фонді України.
Коли нараховується субсидія на картку
Згідно з постановою № 7, ухваленою КМУ 2.06.2004, житлова субсидія виплачується з 5 до 25 числа кожного місяця.
Як перевірити нарахування субсидії
Перевірити нарахування субсидії можна самостійно на сайті Мінсоцполітики, де розміщено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій. Для цього потрібно:
- Зайти на сайт за посиланням.
- Ввести адресу домогосподарства, що вас цікавить.
- Підтвердити, що ви не робот.
- Натиснути кнопку Шукати.
На екрані ви побачите всі дані про субсидію за введеною адресою.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова