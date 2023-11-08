Житлова субсидія: коли виплачується та призначається

Житлова субсидія виплачується українцям, які мають на неї право, раз на місяць. Коли саме нараховується субсидія, Фактам ICTV роз’яснили в Пенсійному фонді України.

Коли нараховується субсидія на картку

Згідно з постановою № 7, ухваленою КМУ 2.06.2004, житлова субсидія виплачується з 5 до 25 числа кожного місяця.

Як перевірити нарахування субсидії

Перевірити нарахування субсидії можна самостійно на сайті Мінсоцполітики, де розміщено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій. Для цього потрібно:

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Зайти на сайт за посиланням . Ввести адресу домогосподарства, що вас цікавить. Підтвердити, що ви не робот. Натиснути кнопку Шукати.

На екрані ви побачите всі дані про субсидію за введеною адресою.

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