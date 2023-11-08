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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Житлова субсидія: коли виплачується та призначається

Коли нараховується субсидія на картку
Фото: Pixabay

Житлова субсидія виплачується українцям, які мають на неї право, раз на місяць. Коли саме нараховується субсидія, Фактам ICTV роз’яснили в Пенсійному фонді України.

Коли нараховується субсидія на картку

Згідно з постановою № 7, ухваленою КМУ 2.06.2004, житлова субсидія виплачується з 5 до 25 числа кожного місяця. 

Як перевірити нарахування субсидії

Перевірити нарахування субсидії можна самостійно на сайті Мінсоцполітики, де розміщено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій.  Для цього потрібно: 

Зараз дивляться
  1. Зайти на сайт за посиланням.
  2. Ввести адресу домогосподарства, що вас цікавить.
  3. Підтвердити, що ви не робот.
  4. Натиснути кнопку Шукати.

На екрані ви побачите всі дані про субсидію за введеною адресою.

нарахування субсидій

скрін subsidii.ioc.gov.ua

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Пенсійний фонд, Субсидії
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