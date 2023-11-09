Скільки українці мають працювати у 2023 році: норма робочого часу

Норма робочого часу – це встановлена законом, колективним або трудовим договором тривалість робочого часу для конкретного працівника за певний календарний період (день, тиждень, місяць чи рік).

Нормальна тривалість робочого часу, відповідно до статті 50 КЗпП, не може перевищувати 40 год на тиждень. Факти ICTV дізнавалися, яка норма робочого часу в Україні у 2023 році.

Норма робочого часу 2023

Робочий час – це певний відрізок календарного часу, протягом якого працівник, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору, повинен виконувати свої обов’язки.

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В Україні тривалість робочого часу може регулюватися:

в централізованому порядку законодавчими актами;

колективними договорами та угодами на регіональному рівні;

в індивідуальному порядку в рамках конкретного трудового договору.

Роботодавець не може на власний розсуд встановлювати норми робочого часу, адже держава встановлює “стелю” тривалості робочого часу, яку не можна перевищувати.

Нормальна тривалість робочого часу, відповідно до статті 50 КЗпП, не може перевищувати 40 год на тиждень (пʼять днів на тиждень по 8 год). Це правило поширюється на найманих працівників підприємств усіх форм власності.

До речі, підприємства та організації, при укладанні колективного договору, можуть встановлювати меншу тривалість робочого часу.

Також в Україні є скорочені робочі тижні:

36-годинний – він застосовується для вчителів-методистів дошкільних закладів, лікарів, науково-педагогічних працівників (асистентів, доцентів, професорів тощо), наукових працівників, а також на працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, та працівників віком 16-18 років;

– він застосовується для вчителів-методистів дошкільних закладів, лікарів, науково-педагогічних працівників (асистентів, доцентів, професорів тощо), наукових працівників, а також на працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, та працівників віком 16-18 років; 24-годинний – застосовується для працівників віком від 15-16 років та віком від 14-15 років (це учні, які мають право працювати лише на канікулах).

Однак це ще не всі норми робочого часу, також можуть бути 38,5 та 33 робочі години на тиждень.

Насправді норма робочого часу залежить від багатьох факторів (кількості робочих днів та годин, індивідуальних правил на кожному підприємстві тощо).

Норма тривалості робочого часу в 2023 році – 2 080 год (пʼять днів на тиждень по 8 год). Цей показник не охоплює святкові (офіційно неробочі) дні, оскільки під час дії воєнного стану вони не є вихідними!

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що в період воєнного стану норма робочого часу залишається незмінною – 40 год на тиждень, проте тут є нюанс.

– Загалом в Україні діє норма восьмигодинного робочого дня пʼять днів на тиждень, однак на період воєнного стану дозволили збільшити кількість робочих годин до 60 год на тиждень. Чи збільшувати кількість робочих годин, має вирішувати кожен роботодавець особисто, – каже Кравець.

Вихідні та святкові дні у 2023 році

До початку повномасштабної війни, відповідно до статті 73 КЗпП, на підприємствах, в установах чи організаціях робота не проводилася у святкові та неробочі дні. Зокрема:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

16 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

4 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

28 липня — День Української Державності;

24 серпня – День Незалежності України;

14 жовтня – День захисників і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове.

Зазвичай у випадку, коли святковий чи неробочий день випадає на суботу чи неділю, цей вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Це передбачено 3 ч. статті 67 КЗпП.

Проте у період дії воєнного стану правила про вихідні дні та норми робочого часу дещо змінилися! Наприклад, норми статей 71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні просто не діють.

– Такі правила (про скасування святкових та неробочих днів, – Ред.) діють лише під час воєнного стану. Тобто після його скасування усі святкові дні знову стануть офіційними вихідними, – каже адвокат.

Відповідно, у 2023 році українцям не передбачені офіційні вихідні чи неробочі дні! При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець.

Ба більше, у 2023 році роботодавець може самостійно вирішувати, чи надавати працівникам вихідні на свята та інші події.

Тому під час підрахунку своєї норми робочого часу за конкретний місяць усі свята, які раніше були вихідними, рахуйте як звичайний робочий день!

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