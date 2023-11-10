Чи повинні магазини в Instagram та Facebook реєструвати бізнес: пояснює адвокат

Доволі багато підприємців ведуть свою діяльність в соціальних мережах. Наприклад, продають одяг або товар іншого призначення. Чи повинні магазини в Instagram та Facebook реєструвати бізнес у 2023 році – читайте в матеріалі.

Чи повинні магазини в Instagram та Facebook реєструвати бізнес

Адвокат Радіон Кирилкін зазначає, що державна реєстрація суб’єктів господарювання, в тому числі в мережі інтернет, є обов’язковою умовою здійснення усіх видів підприємницької діяльності.

Водночас окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб. Це, своєю чергою, заборонено законом.

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За словами адвоката, територіальними органами ДПС активно ведуться перевірки, та лише протягом вересня 23-го року було зареєстровано, наприклад, вісім випадків ДПС у Хмельницькій області (зафіксовано вісім фактів провадження протиправної діяльності через мережу інтернет).

Без плати податків складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 164 КУпАП (штраф до 34 тис. грн з конфіскацією).

Головним управлінням ДПСУ в місті Києві виявлено роздрібну торгівлю мобільними телефонами, електронними гаджетами, електронними сигаретами та системами для куріння без відповідної реєстрації господарської діяльності (та за відсутності будь-яких дозвільних документів). Це – дев’ять торгівельних об’єктів, а також торгівля через інтернет-магазин.

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