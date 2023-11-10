Пенсія по інвалідності 2 група 2023: розмір виплат
Нещодавно у ПФУ розповіли про умови призначення пенсії по інвалідності. Її надають в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.
Однак що відомо про суми пенсії по інвалідності та який розмір виплат для осіб з інвалідністю 2 групи – читайте в матеріалі.
Суми пенсії по інвалідності у 2023 році
Для отримання пенсії по інвалідності II групи необхідно мати певний страховий стаж – 1-14 років.
Після назначення особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком, особи з інвалідністю І групи отримають 100% пенсії за віком, а III групи – 50% пенсії за віком.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності 2023
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
- для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 грн;
- для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 грн.
Пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни 2023
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою: для другої групи – 10 988,25 грн, перша група отримує 13 604,50 грн, а третя – 7 534,80 грн.
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